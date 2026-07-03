

Une pêche au pōito réussie à Hao

Hao, le 11 juillet 2026 – Dans le cadre des festivités du Makevahaga Matakeinaga de l'atoll de Hao, un concours de pêche au pōito a réuni les passionnés de cette technique ancestrale polynésienne. Au total, 12 embarcations ont pris le départ aux premières lueurs du jour, jeudi. À l'arrivée, 321 kg de thons ont été comptabilisés à la pesée.



La pêche au pōito est une méthode traditionnelle qui consiste à fixer un poisson de petite taille autour d'un galet avant de l'envoyer à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, relié à une bouée flottant en surface. Le principe est simple : lorsque la bouée s'enfonce, le poisson a mordu. Cette pratique, transmise de génération en génération, demeure aujourd'hui encore très appréciée dans les Tuamotu.



Pour cette compétition, les règles étaient strictes : les pêcheurs devaient quitter le quai à partir de 5 heures du matin et être de retour avant 16 heures, sous peine de disqualification. Chacun était libre de choisir sa stratégie. Certains ont privilégié le DCP situé à l'ouest de l'atoll, d'autres les abords de la passe Kaki, réputée très poissonneuse mais fréquentée par de nombreux requins, tandis que d'autres encore ont préféré prospecter au large à la recherche des meilleurs bancs de poissons.



La pesée, organisée à la marina du village, à proximité du site des forains, a une nouvelle fois attiré un public nombreux, venu admirer les prises, assister au podium et acheter du poisson directement auprès des pêcheurs.



Au classement final, c'est la plus modeste embarcation du concours qui s'est imposée. Jean Pokara remporte la première place avec cinq thons rouges et trois thons blancs, pour un total de 131 kg. L'équipage de Maco Tehuitua décroche la deuxième place grâce à sept thons rouges et un thon blanc, totalisant 114 kg. Félix Piriotua complète le podium avec un thon rouge et un thon blanc pour 36 kg. Bruno Mao termine quatrième avec un thon blanc de 21 kg, devant Vaiarii, cinquième avec un thon rouge de 19 kg.



“La patience et un coup de pouce de la chance” : telles sont les ingrédients d’une sortie de pêche réussie, c résume l'un des participants. Les autres équipages sont revenus bredouilles ou ont préféré interrompre leur partie de pêche avant la fin de l'épreuve.



Les organisateurs ont également mis l'accent sur la sécurité en mer. Toutes les embarcations engagées ont respecté les consignes, et aucun incident n’est venu ternir la réussite de cette journée placée sous le signe de la tradition, du partage et de la convivialité.

Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 13 Juillet 2026 à 17:06 | Lu 186 fois



