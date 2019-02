Une panne serveur a coupé la télévision IP de Vini ce dimanche

PAPEETE, le 5 février 2019 - Les clients IPTV de Vini ont été privés de télé dimanche dernier à cause de la panne d'un serveur de l'opérateur à Papenoo. Certains clients, qui n'ont pas réussi à récupérer le service en redémarrant la box, doivent la réinitialiser.



Dimanche dernier, le 3 février, tous les clients ADSL et fibre de Vini qui regardent la télévision via leur connexion internet (une technologie nommée IPTV) ont été privés de télé dès le matin. L'opérateur a immédiatement prévenu ses abonnés sur sa page Facebook, Vini Tahiti, et a dépêché ses techniciens à Papenoo pour réparer le serveur. Malheureusement l'opération a été plus compliquée que prévue et le dépannage aura finalement pris toute la journée, pour un rétablissement du service en fin de soirée. Une enquête est en cours mais ce mardi soir l'origine de cette panne serveur n'a pas encore été identifiée avec certitude. Les techniciens n'écartent pas la possibilité que la panne soit liée à une attaque informatique globale qui a touché de nombreuses entreprises à travers le monde ce dimanche.



Pour les clients affectés, Vini a préconisé un redémarrage des box IPTV (le décodeur), ce qui aurait dû régler le souci. Pour certains cela n'a pas suffi et il leur faut réinitialiser la box complètement pour récupérer leurs émissions préférées. Un technicien nous confie même que "au service technique nous avons l'impression que certains décodeurs ne sont pas forcément du même standard de qualité que les autres, il faut les réinitialiser régulièrement. Ils ont pourtant été testés en profondeur avant de les commander, mais c'est difficile d'anticiper ce genre de problèmes et il y a assez peu de fournisseurs pour ce matériel dans les quantités qu'il nous faut. Nous étudions la possibilité de changer de box pour les prochains clients."



Parmi les lecteurs qui nous ont signalé leurs difficultés à récupérer leur service télévision, certains se plaignaient également de coupures sur leur connexion fibre optique. Vini nous affirme pourtant qu'il n'y a plus eu d'attaque informatique depuis un moment (à l'époque de DK, un bon nombre de coupures pouvaient être attribuées à des attaques informatiques sur l'infrastructure de l'OPT), et que le service fibre est généralement très fiable. Les techniciens invitent donc ces lecteurs à contacter le service client de l'opérateur au 3950 pendant les heures ouvrées pour signaler leurs pannes, ce qui permettra de résoudre les problèmes individuels.



Notons enfin la très bonne initiative de Vini qui communique désormais systématiquement sur ses pannes. C'est Facebook qui a été choisi comme média de prédilection, comme nous le confirme la directrice commerciale de l'opérateur, Erika Tonnerre : "Depuis près de deux ans, dès qu'on a l'information sur une panne, on le met sur la page Facebook et sur le site Vini.pf, dans la rubrique actualité. Et dès que la panne est réglée on l'enlève du site. Après, on essaie d'adapter le canal. Par exemple quand on a des coupures internet franches, internet ce n'est plus adapté. Une autre fois on a eu un souci sur la TV diffusée par satellite, donc on a fait passer un bandeau déroulant sur le bouquet de chaine TV Sat. Quand les clients affectés ne sont pas nombreux, on pourra leur envoyer un SMS à tous. Mais en général on communique sur Facebook, c'est le canal le plus simple et le plus viral. Pour les opérations de maintenance programmées, on informe aussi les clients par la presse."