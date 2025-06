Une nouvelle route pour décongestionner l'accès Est de Papeete

Tahiti, le 17 juin 2025 - Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, a annoncé ce mardi le début des travaux du prolongement de la troisième entrée “est” de Papeete. Située au niveau du parc Aorai Tini Hau, la nouvelle route devrait relier directement ce dernier au rond-point de Araka afin de décongestionner l'axe principal passant par le lycée Diadème. Un pari à un peu plus de 500 millions de francs dont les travaux devraient prendre fin en 2027, à la veille des Jeux du Pacifique.



Ce mardi, le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, annonçait le lancement des travaux de prolongement de la troisième entrée “est” de Papeete, dont la construction d'un nouveau pont sur la rivière Hamuta. Situé au niveau du parking intérieur de Aorai Tini Hau, le projet a pour objectif de relier directement la route du parc au rond-point de Araka, en passant par l'ancien terrain militaire. Car aujourd'hui, pour entrer dans Papeete via la côte est, trois solutions s'offrent aux usagers : Côté montagne via la rue Ariipaea Pomare, au milieu par l'avenue Charles de Gaule/Prince Hīnoi, ou par l'avenue du chef Vairaatoa à Taunoa. Néanmoins, qu'il s'agisse des heures de pointe du matin ou du soir, les deux derniers axes ne s'ouvrent qu'après le rond-point du lycée Diadème. Un problème pour les automobilistes se rendant au centre-ville de Papeete.



“Avec le gouvernement, nous souhaitons réduire la congestion routière”, explique Jordy Chan. “Dans ce cadre, nous avons lancé des études sur le trafic routier au premier semestre de cette année pour modéliser l'impact des projets que l'on envisage dans l'agglomération de Papeete. L'objectif étant de les valider ou pas. Parmi ces projets, il y a le prolongement de la troisième entrée, située à l'est de Papeete. Cet aménagement permettra de réduire le flux de trafic routier aux heures de pointe sur les axes principaux. Le matin, nous pensons que cela permettra de réduire le flux de trafic sur l'avenu Prince Hīnoi en créant un itinéraire alternatif au nord pour les usagers qui souhaitent se rendre à Papeete. Et le soir, il s'agira de mieux répartir le flux de véhicules entre le giratoire du lycée de Taaone et celui de l'hôpital.”



Concrètement, le projet se décline en trois étapes : “Nous sommes ici dans la première phase de cette opération”, déclare Marc Pasquier, chef de l'arrondissement infrastructure de l'équipement. “Nous souhaitons finir le pont d'ici la fin de l'année afin de pouvoir ensuite laisser la place à nos collègues de la communauté de communes de Papeete, Pirae et Arue, qui ont des projets d'assainissement des eaux usées dans la zone. On aimerait reprendre ces travaux vers le milieu d'année 2026 pour finir les travaux de voieries, si possible, avant les Jeux du Pacifique de juillet 2027.” Concernant le budget des travaux, le service de l'équipement estime à 132 millions de francs la construction du pont, et à environ 400 millions le budget pour l'aménagement de la voierie dans la zone. Toujours concernant le pont, il devrait être relativement similaire à celui érigé devant le lycée Diadème de Pirae, avec une emprise de 18 mètres de large pour une portée d'environ 10 mètres. Un espace important qui devrait permettre l'aménagement de deux voies pour les automobilistes, des pistes cyclables, ainsi que des trottoirs pour les piétons.