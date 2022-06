Une nouvelle marche pour le climat en préparation à Tahiti

Tahiti, le 15 juin 2022 - L’association Te Motu lance un appel afin de mobiliser pour la marche en faveur du climat que l’association organise samedi 25 juin à 14 heures au départ de la place Tarahoi.



Te Motu lance un appel afin de mobiliser pour la marche en faveur du climat que l’association organise samedi 25 juin à 14 heures au départ de la place Tarahoi. La manifestation est organisée tant pour interpeller “les décideurs” afin que “la gestion des crises écologiques deviennent leur priorité”, que la population dans son ensemble, afin de “préparer un avenir meilleur pour notre fenua”.

Cette association dont l’objet est de communiquer sur la crise écologique et d’agir en conséquence, annonce, dans son appel à la mobilisation diffusé mardi avoir mis sur pied cette manifestation au regard des conclusions du dernier rapport publié par le Groupe Intergouvernemental des Experts sur le Climat (Giec). Te Motu y relève un passage qui lui semble particulièrement explicite : “Le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Tout retard supplémentaire dans l’action mondiale concertée et anticipée en matière d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique manquera une brève occasion, qui se refermerapidement, de garantir un avenir vivable et durable pour tous.”



La marche se déroulera le samedi 25 juin à 14h à la place Tarahoi.

Événement Facebook :

Association Te Motu :

Plus de renseignements :

Jason Man (Tél.) 89 34 53 57

le Mercredi 15 Juin 2022 à 08:17 | Lu 128 fois