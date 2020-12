Une nouvelle centrale dans les cartons

Le maire a ensuite tenu à préciser certaines choses concernant la suite des projets pour la centrale électrique : "Nous recevons très prochainement les pièces de rechange qui étaient bloquées en Nouvelle-Zélande depuis février, pour nos deux gros groupes en révision. Donc, avec la mise en service du groupe actuel et la remise en état des deux MTU, tout devrait rentrer dans l'ordre très bientôt. Parallèlement nous suivons le dossier de construction de la nouvelle centrale car la centrale actuelle coûterait bien trop cher à rénover, entre 2 et 300 millions. Autant en faire une 'āpī aux normes, en dehors de la ville, sur le terrain communal de 14 hectares dans la montagne en face de l'aéroport. Ainsi les voisins de l'actuelle centrale ne se plaindront plus des nuisances sonores et olfactives. Sans parler de la dangerosité en cas de sinistre. On estime une mise en service d'ici 2023.



Pour ce qui est du projet de la centrale hybride (diésel et solaire) le dossier est en cours. Mais là, au vu du coût –pas loin de 2 milliards–, on vise plutôt pour dans 5, 6 ans. Quant aux fameux black-out dont on nous accuse, il n'y a pas de miracle. Nous avons repris les choses en main et le hasard du calendrier –les dernières révisions de maintenance datent d'octobre 2019– a fait que les choses sont rentrées dans l'ordre d'elles-mêmes."