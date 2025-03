Une nouvelle carte du réseau de bus pour plus de lisibilité

Tahiti le 19 mars 2025. La nouvelle carte schématique du réseau de bus de l’île de Tahiti est sortie. Plus clair et intuitif selon le gouvernement, ce plan du réseau de bus a pour objectif de faciliter l’orientation des usagers et d’encourager l’utilisation du bus comme mode de déplacement privilégié.



Auparavant représentées individuellement, les 21 lignes régulières du réseau sont, désormais, visibles d’un seul coup d’œil grâce à cette carte repensée, permettant à l’usager d’optimiser ses trajets au quotidien.

Ce nouvel outil modernisé s’inscrit plus largement dans une démarche d’amélioration continue du service public de transport en commun. A ce titre, le ministre a lancé en parallèle un programme de construction d’abris bus sur l’île de Tahiti, priorisant les sites les plus stratégiques et prioritaires.

Ces infrastructures seront installées progressivement au cours des prochains mois et afficheront le nouveau plan du réseau, en plus des informations déjà présentes aux poteaux d’arrêts (horaires des lignes, tarifs, contacts, etc..).



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 19 Mars 2025 à 16:43 | Lu 915 fois