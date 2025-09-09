

Une mosaïque pour retisser le lien social : le CHPF ouvre la Semaine de la santé mentale

Tahiti, le 6 octobre 2025 – Au CHPF, la Semaine d’information sur la santé mentale s’est ouverte, lundi, avec le dévoilement d’une fresque en mosaïque réalisée par 150 patients suivis en psychiatrie. Une œuvre collective, née en ergothérapie, qui incarne le thème de cette édition : “Pour notre santé mentale, réparons le lien social”.



Ce lundi, dans l’enceinte du Centre hospitalier de Taaone, un petit comité composé des professionnels de santé, de la direction de l’hôpital et du pôle de psychiatrie, ainsi que des membres de l’association SOS Suicide, a assisté à la découverte d’une fresque en mosaïque. Réalisée par près de 150 patients suivis en psychiatrie, elle inaugure symboliquement l’ouverture des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM).



Fruit de deux années de travail, cette œuvre collective a pris forme dans les ateliers d’ergothérapie du pôle de psychiatrie adulte. Patience, minutie et entraide : chaque fragment posé a été l’occasion de reconstruire un peu de lien, d’estime et de confiance. “Cette mosaïque reprend le logo et les valeurs du CHPF”, explique Laetitia Aune, cadre de santé. “Le souhait était de faire entrer la psychiatrie dans l’hôpital général, de montrer qu’elle fait partie intégrante du soin et de la vie hospitalière.”



Le projet, initié sous l’impulsion de l’ancienne direction, a mobilisé à la fois des patients hospitalisés et d’autres suivis en journée. La mosaïque, désormais installée dans le hall du CHPF, près de la cafétéria, devient un message visible : celui d’une psychiatrie ouverte, tournée vers le collectif.



Réparer le lien social



Le thème choisi cette année pour la Semaine d'information sur la santé mentale – “Pour notre santé mentale, réparons le lien social” – résonne tout particulièrement dans ce contexte. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : retisser des liens abîmés, dans la société comme à l’intérieur de soi. “Chaque regard échangé, chaque écoute directe, chaque main tendue devient un acte de soin”, a rappelé le Dr Julien Testart, chef du service de psychiatrie. “La santé mentale, c’est la passion de reconstruire, morceau par morceau, telle une mosaïque.”



Pour la directrice du CHPF, Hani Teriipaia, cette fresque illustre “le travail collectif et la symbolique du lien qui unit les soignants, les patients et les associations”. Dans un discours empreint d’humanité, elle a salué “les acteurs de terrain qui, chaque jour, réparent ce lien fragilisé”. Elle a aussi rappelé l’importance de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres : “Penser à soi, c’est aussi penser à ce qui nous relie et à ce qui nous rend capables de servir les autres”. Les professionnels rappellent qu'un réseau relationnel solide, c'est plus d’estime de soi, un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, plus d’activité physique et une protection contre la dépression.



Sensibiliser et déstigmatiser



Organisées chaque année en France, les SISM visent à sensibiliser le public et à déstigmatiser les troubles psychiques. En Polynésie, le CHPF coordonne cette 4ᵉ édition en partenariat avec de nombreuses associations, notamment SOS Suicide, et institutions locales. Au programme, du 6 au 17 octobre : ateliers, conférences, échanges, journées portes ouvertes… autant d’occasions d’aborder la santé mentale autrement, dans les écoles, les communes ou au sein des structures de soin.

Les temps forts de la Semaine d'information sur la santé mentale 2025 Mardi 7 octobre – Taunoa

Portes ouvertes de l’association Tous CAApables, dédiée à l’accompagnement des personnes autistes.



Mercredi 8 octobre – Papeno’o & CHPF

Visite du centre Turu Ma et activité “rame” à la pointe Vénus.

Conférence “Entre Je et Nous : réflexions sur le lien social” à l’amphithéâtre du CHPF.

Marche nordique au parc Aorai Tini Hau et présentation de la cellule d’urgence médico-psychologique à l’UPF.



Jeudi 9 octobre – Punaauia, Papeete, Faa’a

Groupes de parole au Fare Tama Hau, ateliers sur le harcèlement scolaire et café parents à la Maison de l’enfance.



Vendredi 10 octobre – Papeete

Portes ouvertes du Fare Te Aroha (Maison des fiertés).



Dimanche 12 octobre – Faa’a

Stand d’information SOS Suicide à l’église Taruna.



Lundi 13 octobre – CHPF

Grande journée de stands et d’informations partenaires : Centre de prévention et de soin des addictions, Te Torea, Fare Tama Hau, Tous CAApables, etc.



Mardi 14 octobre – Papeete

Café citoyen sur le lien social organisé par l’association Rima Here, en présence de Miss Tahiti 2025.



Mercredi 15 octobre – Taravao & Papeete

Journée portes ouvertes au Café Oa Oa, accueil de l’association Cousins-Cousines et du Fare Tama Hau, stands au CHPF.



Jeudi 16 octobre – Taravao

Journée portes ouvertes de l’Antenne Presqu’île (API) et groupes de parole à Punaauia.



Vendredi 17 octobre – UPF

Conférence “Guérir des blessures psychiques” du Dr Charles-Henry Martin.



