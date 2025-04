Une montagne de nouvelles taxes sur les produits entrant aux Etats-Unis, y compris sur les produits de Polynésie

Tahiti le 2 avril 2025. Au moins 10% pour tout le monde dès samedi, 34% additionnels pour la Chine, 20% pour l'Union européenne (UE)... Donald Trump a promis mercredi une montagne de nouveaux droits de douane à l'entrée des Etats-Unis.

Ces nouvelles taxes sur les importations sont censées rapporter plusieurs centaines de milliards de dollars par an à l'Etat fédéral américain, et se cumulent avec de précédentes annonces du président, déterminé à inverser le cours des échanges internationaux.



Il avait annoncé que le 2 avril serait le "jour de la libération" pour les Etats-Unis. Celui-ci prend la forme de droits de douane généralisés, avec des pointes pour les pays jugés particulièrement hostiles en matière commerciale.

A partir de samedi 5 avril à 04H01 GMT, tous les produits entrant aux Etats-Unis se verront imposer un droit de douane additionnel de 10% (plus précisément 10 points de pourcentage), selon le décret présidentiel.

Quelques jours plus tard, le 9 avril à la même heure, des dizaines de pays seront visés par des surtaxes supplémentaires sur mesure, basées sur les calculs des équipes gouvernementales américaines.

+34% pour la Chine, 20% pour l'Union européenne, 46% pour le Vietnam, 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde ou encore 31% pour la Suisse.

La subtilité étant que tous ces nouveaux droits de douane viennent s'ajouter aux taxes douanières existantes. Concernant la Chine, l'addition est ainsi encore plus salée, a précisé la Maison Blanche à l'AFP: ces 34% se cumulent avec les 20% déjà mis en place depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, pour atteindre un astronomique 54%.

Le chef de l'Etat a par ailleurs signé mercredi un décret annulant l'exemption de droits de douane dont bénéficiaient les petits colis envoyés de Chine, mécanisme qui a notamment permis aux géants chinois du commerce électronique Shein ou Temu de se développer aux Etats-Unis.

Ce qui est entré en vigueur, ou sur le point de l'être Outre les 20% supplémentaires qu'il avait imposés à la Chine, l'exécutif américain a aussi mis en place, le 12 mars, 25% de droits de douane additionnels sur l'acier et l'aluminium importés, quelle que soit leur origine. Dès jeudi (04H01 GMT), les voitures importées et des pièces détachées seront aussi taxées davantage, avec 25% de droits de douane supplémentaires.

Les voisins des Etats-Unis, le Canada et le Mexique, couverts par un accord de libre-échange (ACEUM ou USMCA en anglais), sont soumis à un régime particulier. Les produits canadiens et mexicains respectant les termes de l'accord ne sont, à l'heure actuelle, pas visés par de nouvelles taxes. A l'inverse, les autres produits sont soumis à jusqu'à 25% de droits de douane.

D'autres Etats déjà sous sanctions (Belarus, Cuba, Corée du Nord, Russie) ne figurent pas dans la liste car ce statut bloque déjà tout commerce significatif avec ces pays, selon la Maison Blanche. L'Ukraine est visée par des droits douane de 10%.



Ce qui est dans les tuyaux Des secteurs spécifiques sont dans le radar du président américain, sans que de nouveaux droits de douane soient encore programmés: le bois de construction, le cuivre, les semiconducteurs ou encore les produits pharmaceutiques.

Donald Trump a aussi évoqué des droits de douane punitifs pour les pays achetant du pétrole russe ou vénézuélien.



Rédigé par AFP le Mercredi 2 Avril 2025 à 15:04 | Lu 280 fois