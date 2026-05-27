

Une médiathèque au CJA de Vairao

Tahiti, le 18 juin 2026 - Le Centre des jeunes adolescents (CJA) de Vairao a inauguré sa médiathèque, ce jeudi. Réalisé avec le soutien de la commune et de la DGEE, ce nouvel outil en faveur de la réussite des élèves se compose d’un poste informatique, d’un espace d’exposition et d’une bibliothèque sortie de l’atelier de menuiserie, qui rassemble à la fois des jeux éducatifs et des livres jeunesse. Un appel aux dons est lancé pour étoffer la collection.





Encourager la réussite en misant sur les bienfaits de la lecture et de la culture, c’est l’objectif de la médiathèque inaugurée ce jeudi midi au Centre des jeunes adolescents (CJA) de Vairao. Un projet conduit par les 18 élèves et leurs moniteurs, à commencer par la réalisation de la bibliothèque et des bancs en atelier de menuiserie.



L’espace rassemble les trophées et les souvenirs des différents événements et projets auquel le CJA a participé. Les murs sont actuellement habillés par l’exposition itinérante de l’artiste Paul Béjannin, qui se compose de 59 photos de la vie quotidienne à Rapa iti. Un poste informatique est mis à la disposition des élèves, ainsi qu’une sélection de jeux éducatifs et de livres jeunesse, financés par la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE).



​“Excellent projet”

“Dans le programme, ils doivent lire 15 minutes par jour. C’est un lieu où ils peuvent venir entre deux activités et qui a vocation à être en accès libre. L’idée, c’est de leur donner le goût de la lecture, comme s’est attachée à le faire tout au long de l’année notre enseignante en matières générales et éducatrice spécialisée”, explique Rovena Faoa, directrice de cet établissement qui accueille des élèves en difficulté, voire en situation de décrochage scolaire dans le cursus classique.



Des parents se sont joints à l’événement, de même que la mairie, partenaire de l’initiative. “Je soutiens à 100 % tout ce qui touche à l’éducation. Il faut que nos enfants aient les moyens qu’il faut pour rester à l’école et décrocher des diplômes. C’est un excellent projet : les élèves ont fait du bon boulot avec leurs moniteurs. Il ne reste plus qu’à installer la climatisation pour qu’ils profitent pleinement de ce nouvel espace”, encourage le maire de Taiarapu-Ouest, Faana Taputu.



​Appel aux dons

Les dons sont les bienvenus pour enrichir et diversifier la collection de jeux et de livres, en ciblant un public âgé de 12 à 17 ans. Les élèves prévoient déjà de mettre leurs talents à profit pour continuer à meubler la salle avec des tables sur mesure.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 18 Juin 2026 à 16:14 | Lu 195 fois



