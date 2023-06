Une marche pour le climat le 17 juin à Papeete

Tahiti, le 8 juin 2023 – L'association Te Motu organise une nouvelle marche pour le climat en fin de semaine prochaine. Le départ se fera à 14 heures, place Tarahoi à Papeete samedi 17 juin.



L'association Te Motu va organiser le 17 juin prochain à 14 heures une marche pour le climat. Le départ se fera à la place Tarahoi à Papeete. Inquiet vis-à-vis de la crise climatique qui est “la plus grande menace qui pèse sur nos îles”, l'association a rappelé, dans un communiqué, les conclusions inquiétantes du dernier rapport du Giec. Celui-ci enjoint la population mondiale à accélérer drastiquement les stratégies d'adaptations et d'atténuations face au changement climatique. Te Motu invite la population, avec cette nouvelle marche pour le climat, à se réunir pour “préparer un avenir meilleur”. Toujours à travers un communiqué, l'association en appelle aux gouvernements polynésien et français et leur demande de faire une priorité des crises écologiques.