Une manifestation ce mardi à Tahiti en l'honneur d'Alexeï Navalny

Tahiti, le 19 février 2024 - Une manifestation en mémoire d'Alexeï Navalny, le principal opposant au régime de Vladimir Poutine en Russie, mort ce vendredi, est organisée ce mardi de 9 heures à midi sur la place Pouvana'a Oopa à Papeete.



Après la mort d'Alexeï Navalny ce vendredi, principal opposant au régime de Vladimir Poutine en Russie, des rassemblements en son honneur se sont multipliés un peu partout dans le monde. À Tahiti également, une manifestation est organisée ce mardi de 9 heures à midi sur la place Pouvana'a Oopa, en face de l'assemblée de la Polynésie. “C'était un symbole de liberté et de démocratie à l'heure où la guerre en Ukraine secoue l'Europe. Il a sacrifié sa vie pour la Russie, mais aussi pour le monde”, explique à Tahiti Infos, Alex Pavlov, d'origine russe, qui organise la manifestation.



Cet événement a également vocation à être informatif, car les organisateurs ont aussi la volonté d'alerter la population sur cette guerre et la situation générale en Russie. “Si les gens viennent, on leur expliquera qui était Navalny et ce qui se passe en Russie quand tu t'opposes au régime. On leur parlera également de la guerre en Ukraine”, indique Alex Pavlov. Pour rappel, ce samedi 24 février marquera le triste anniversaire des deux ans de la guerre russo-ukrainienne.