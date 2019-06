Une "maison de bien-être" pour faire évoluer la médecine

PAPENOO, le 1er juin 2019 - L’association Haururu a inauguré samedi son « Fare rapa’aura’a » (maison de bien-être) sur le site du Fare Hape à Papenoo. Plusieurs invités ont été conviés pour l’événement, ainsi que des professionnels de santé. Ce nouveau fare servira de lieu de rencontres et d’échanges entre les tradi-praticiens et les médecins.



La « médecine intégrative » se fait une place au fenua, elle consiste à mettre en place des échanges entre la médecine « conventionnelle » et la médecine traditionnelle. « C’est plus un lieu de formation entre les professionnels de santé et les tradi-praticiens » , indique Yves Doudoute de l’association Haururu.



La mise en place de ce projet date d’il y a 18 ans, grâce aux échanges qui ont eu lieu entre des tradi-praticiens et Taote Eric Parrat, pneumologue. « Un système de confiance s’est installé entre nous et on a été porté par cet élan qui est fait pour répondre aux besoins de la population, ce que j’appellerai la rencontre des soignants » , explique Docteur Eric Parrat.



Ce « fare rapa’aura’a » ne servira pas à soigner les malades. « C’est avant tout de la recherche, et de l’expérimentation. C’est une véritable école de médecine » , souligne Taote Parrat.



Lors de l’inauguration de cette maison de bien-être, on pouvait ressentir tout ce respect porté à la Culture Polynésienne. « La culture, c’est qu’il reste quand on a tout oublié, et nous, professionnels de santé, nous nous devons de soigner dans la culture Polynésienne. Si on soigne dans la culture européenne, on ne peut pas répondre aux questions, ce n’est pas possible » , poursuit le médecin.



La surface de ce « fare rapa’aura’a » représente 60 m², et avec l’aide des sponsors, l’association Haururu a dépensé 2,5 millions de francs pour la construction de cet espace. « C’est à chacun de s’approprier ces lieux. Il est très ouvert, à la fois dans son architecture mais aussi dans son accès. Mais au-delà de tout ça, les professionnels de santé et les tradi-praticiens vont passer un accord de règles de travail entre eux, elles vont se mettre en place petit à petit » , termine Taote Parrat.



D’autres fare verront prochainement le jour sur le site du Fare Hape. Le prochain sera destiné à la recherche sur les incantations avant l’arrivée des européens. Ce fare portera le nom de « Fare ‘aira’a upu » . « Upu, ce sont les connaissances les plus anciennes. On étudiait par incantation, il y avait des séances où on apprenait comme cela. Donc, c’est ce que nous voulons mettre en place, pour faire des recherches et la mettre en application » , explique Yves Doudoute. Ce fare devrait être inauguré vers « la fin du mois d’août » . Place ensuite, à la maison des ‘Arioi, « où tout ce qui concerne les arts vont être travaillés. » Enfin, le dernier fare fera honneur à la gravure.



Autant de projets que lancera l’association Haururu jusqu’au bout, avec la participation de ses généreux sponsors.