Une loi pour favoriser les produits locaux à l’école

Tahiti, le 23 juin 2021 - Un projet de loi est à l’étude pour imposer une part minimale de produits locaux dans l’élaboration des menus de la restauration scolaire.



Le conseil des ministres a transmis mercredi au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) un projet de loi visant à promouvoir l’utilisation des produits locaux dans la restauration scolaire. Le texte a été élaboré par le ministère de l’Agriculture. Ce projet de règlementation définit des taux minimaux de fruits, légumes, produits vivriers, viandes et poissons, à respecter pour l’élaboration des menus dans les restaurants scolaires.

Avec la mise en place du schéma directeur de l’agriculture 2021-2030, le Pays a choisi d’assurer sa sécurité alimentaire au travers d’un réseau d’exploitations agricoles de type familial et de petites unités de collecte et d’agro-transformation. Cette politique vise à favoriser une économie de proximité et un approvisionnement en circuits courts, garants de la fraîcheur des produits.

Habituer les quelque 60 000 élèves du primaire et du secondaire qui déjeunent dans les restaurants scolaires à manger local sera moteur pour faire changer durablement les habitudes alimentaires polynésiennes, justifie le communiqué transmis mercredi à l’issue du conseil des ministres.