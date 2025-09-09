

Une ligue 1 de football en pleine évolution



Tahiti, le 6 octobre 2025 - Débuté le 19 septembre dernier, le championnat de première division de football a retrouvé les terrains, mais sous une forme différente. Un championnat new-look qui va permettre aux équipes de vivre une saison en deux parties. Au bout de trois journées, c’est la surprenante AS Mira qui prend la tête du classement, à égalité de points avec l’AS Tefana, mais avec un goal-average plus important. En constante évolution, le football polynésien va, dans l’avenir, trouver un nouveau souffle pour le plus grand plaisir de tous les amoureux du ballon rond.



On le sait depuis quelques semaines maintenant, le football polynésien est en pleine mutation. L’intégration à la Pro League océanienne de l’équipe Tahiti United est déjà une révolution dans le football au Fenua. Ce projet, mené par l’AS Vénus, verra son lancement en janvier 2026. Dans la foulée de cette dynamique, la Fédération tahitienne de football a décidé de remodeler son championnat de Ligue 1 pour plus de spectacle et d’intérêt. Et la réforme s’inscrit dans une logique de restructuration à plus long terme. “C’est une première étape dans un changement qui va s’opérer sur deux ans”, explique Naea Bennett, le directeur sportif opérationnel et directeur général adjoint de la FTF. “Cette année, il n’y aura pas de descente en Ligue 2 et, dès la saison prochaine, nous allons repenser les deux divisions pour une meilleure attractivité.”



Cette saison ne verra donc pas d’équipe de Ligue 1 rétrogradée, et la nouvelle formule du championnat a été adaptée pour l’occasion. Dix équipes vont s’opposer durant la première phase de la saison, du 19 septembre au 6 décembre, en matchs aller, c’est-à-dire que chaque équipe ne rencontrera un même adversaire qu’une seule fois. La phase 2 interviendra ensuite, avec cinq équipes qualifiées pour les play-offs et cinq pour les play-downs. Quinze rencontres seront jouées dans les deux poules pour deux récompenses finales : les premiers des play-offs seront sacrés champions de Polynésie, tandis que les premiers des play-downs disputeront le premier tour de la Coupe de Polynésie aux Îles Marquises.





AS Mira, leader surprenant qui confirme



Ce week-end se déroulait la troisième journée du championnat. Après trois journées, et au bénéfice d’un meilleur goal-average, c’est l’équipe de l’AS Mira qui se place en tête du classement de la Ligue 1, ex æquo avec l’AS Tefana. Sa large victoire 12-1 contre les promus des Jeunes Tahitiens confirme leur bon début de championnat, mais aussi une première saison 2024-2025 dans l’élite excellente, puisqu’ils avaient terminé cinquièmes du championnat.



L’AS Tefana a connu beaucoup de changements pendant l’intersaison, à commencer par son entraîneur. Exit Sébastien Labayen, c’est Efraín Araneda qui a repris le flambeau. L’arrivée de jeunes joueurs a également transformé le visage de l’équipe. Encadré par quelques “anciens”, sans pression et tout feu tout flamme, ce groupe est en train de créer la surprise en ce début de saison : “Leur insouciance les emmène dans un jeu débridé, ils ne se posent pas de questions”, constate le nouveau coach de Tefana.



Mais derrière ce vent de fraîcheur pointent les illustres cadors du championnat. L’AS Vénus, champion en titre, malgré un début de championnat difficile, a retrouvé ses automatismes ce week-end en battant 4-2 le FC Taiarapu, qui fait pourtant un bon début de saison. C’est la preuve que les hommes de Vateanui Teahu sont en plein rodage après un renouvellement d’effectif assez important : “On a de nouveaux joueurs, donc il faut créer un collectif. Ça prend du temps. Les garçons travaillent bien à l’entraînement, donc on ne se met pas de pression. Ça va venir. Le premier objectif est de se qualifier dans les cinq premiers, et après on verra”, déclare le coach des bleu et blanc.



L’AS Pirae a également connu un hiver mouvementé. Avec quelques départs importants, les coéquipiers du capitaine Donovan Bourebare ont mal démarré le championnat avec deux défaites consécutives. “On doit recréer un collectif, mais c’est le lot de beaucoup d’équipes. On travaille pour ça et la saison est longue. On a confiance en nos forces, il faudra être patient.”



Et ils l’ont été, puisque vendredi soir, les orange et blanc se sont imposés 4 à 2 face à un prétendant aux play-offs, l’AS Central.



Autre prétendant aux play-offs, l’AS Dragon du numéro 10 Tamatoa Tetauira. Après une première victoire convaincante lors de la première journée (7-1 face à Tamarii Punaruu), ils ont eu plus de mal face aux coleaders du championnat, l’AS Tefana. Résultat : ils ont été tenus en échec 1-1.



Du côté de la côte est, l’AS Pueu, malgré un match nul face à Vénus lors de la première rencontre, n’a pas pu résister à Tamarii Punaruu ce vendredi, en s’inclinant 2-1.



Pour les promus de l’AS Jeunes Tahitiens, l’apprentissage de la Ligue 1 est difficile. Avec trois défaites, les joueurs du capitaine Moetai Vernaudon auront fort à faire durant cette saison.



Un championnat 2025-2026 qui s’annonce des plus animés, surtout que toutes les équipes peuvent espérer aller chercher les récompenses finales.



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 6 Octobre 2025 à 10:07




