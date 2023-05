Une journée pour alerter sur l'hypertension

Santé - Selon une étude de prévalence datant de 2010, 26% des adultes en Polynésie française sont touchés par l'hypertension artérielle, responsable de décès précoces par accident vasculaire cérébral et cardiopathies. La maladie est surtout prononcée dans la tranche d’âge 45-64 ans.



Ce mercredi 17 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de l’hypertension artérielle, la Direction de la santé propose au grand public un stand d’information et de dépistage de 8 à 15 heures à proximité de la Promenade de Nice à Papeete (face à la pâtisserie Les rêves de Lucie).



L’hypertension artérielle correspond à une augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères (pression artérielle). Dans la majorité des cas, l’hypertension artérielle est dite “essentielle” : aucune cause connue n’explique son apparition, mais elle est favorisée par des facteurs de risque. Cette maladie chronique est directement liée à 13% des décès annuels dans le monde. L’hypertension artérielle survient sans provoquer de symptômes. Il est important qu’elle soit détectée rapidement car son traitement est indispensable. Lorsqu’elle n’est pas contrôlée, elle augmente le travail du cœur qui s’épuise (insuffisance cardiaque).



L’alimentation salée, le surpoids, la consommation de tabac et le manque d’activité physique sont des déterminants et comportements qui favorisent le développement de l’hypertension artérielle. En Polynésie française, la prévalence de l’hypertension artérielle mesurée en 2010 montre que 26% de la population adulte est touchée par cette affection, responsable de décès précoces par accident vasculaire cérébral et cardiopathies. La maladie est surtout prononcée dans la tranche d’âge 45-64 ans.Selon des études réalisées en 2017, les maladies de l’appareil circulatoire (liées à la circulation sanguine) représentent la première cause de décès chez les hommes (27%) et la deuxième cause chez les femmes (25,5%).