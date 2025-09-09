

Une journée mitigée pour les surfeurs polynésiens

Tahiti, le 11 août 2025 - Pour cette sixième journée des championnats du monde de surf ISA, la délégation française a connu de nombreuses mésaventures. Dans son sillage, nos représentants ont également souffert, à l’image de Kiara Goold et d’Aelan Vaast, dont la compétition s’arrête. La satisfaction du jour vient du capitaine Kauli Vaast, qui poursuit son magnifique parcours.



Les journées s’enchaînent mais ne se ressemblent pas lors de ces championnats du monde de surf organisés par l’International surfing association (ISA). Le règlement fait que rien n’est jamais totalement terminé. Même lorsque les surfeurs sont éliminés du tableau principal, ils peuvent être repêchés en gagnant une série parallèle (c’est un parcours long et fastidieux de 12 rounds pour les hommes et 10 chez les femmes) et faire la finale pour les deux meilleurs en compagnie des deux premiers du parcours principal. Mais comme toute chose a une fin, une défaite lors d’un repêchage met définitivement un terme à l’aventure.



Fin du parcours pour Alean Vaast et Kiara Goold



C’est ce qui est malheureusement arrivé à nos deux représentantes, Aelan Vaast et Kiara Goold. Cette dernière, pourtant qualifiée dans le tableau principal pour les quarts de finale, elle a été reversée dans le tableau des repêchages après une défaite à ce stade. Malgré cette deuxième chance, elle n’a pas réussi à se défaire de ses trois adversaires et échoue de peu (8,63 points), derrière la Brésilienne Laura Raupp (10,27) et la Costaricienne Leilani McGonagle (14,93) et s’arrête donc à ce stade de la compétition à une belle 17e place.



Pour Aelan Vaast, le parcours a été plus compliqué. Sortie du tableau principal dès le 3ᵉ round où elle s’était retrouvée face à Kiara Goold, la jeune surfeuse a intégré les repêchages au quatrième tour. Elle a fait preuve d’une vraie résilience, terminant sa série à la deuxième place, synonyme de qualification pour le tour suivant. Mais lors de cette manche suivante, elle n’a rien pu faire face à la même Laura Raupp. elle finit 29e du classement général.



Une fin de parcours qui laisse un goût amer aux deux surfeuses, mais leur prestation dans ces championnats du monde reste exemplaire, et la suite de la saison sera sans doute riche en belles surprises.



Kauli Vaast enchaine



Pour le capitaine de la sélection, en revanche, la route continue. Toujours solide dans son surf, Kauli Vaast enchaîne les belles prestations et assume pleinement son statut de favori en évoluant dans le tableau principal. Au quatrième tour, il a signé l’un des meilleurs totaux (13,50 points, juste derrière son compatriote Jorgann Couzinet avec 14,67), et renouvelé la performance en suivant. Lors de son tiers de finale, il a continué de montrer l’exemple en terminant premier de sa série devant l’Australien Dane Henry, le Péruvien Luccas Mesinas et le Marocain Teva Bouchga. Il obtient une nouvelle fois la note de 13,50 points, soit le deuxième meilleur total de ce tour.



En demi-finale de ce tableau, il doit affronter samedi l’ancien pensionnaire du CT, l’Australien Morgan Cibilic, qu’il côtoie cette année sur les challengers séries, et le Brésilien Douglas Silva.



Plus que deux manches, et la finale s’ouvrira pour le capitaine. De quoi nourrir beaucoup d’espoirs pour cette fin de compétition.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 11 Septembre 2025 à 16:30




