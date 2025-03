Tahiti, le 14 mars 2025 – C'est la première fois que la Journée mondiale du rein est célébrée au Fenua. Dans le hall de la mairie de Punaauia, vendredi, on pouvait se faire dépister et se renseigner sur ces maladies rénales qui sont invisibles jusqu'à un stade très tardif. D'où l'importance d'être sensibilisé au plus tôt, surtout en Polynésie où le diabète et l'obésité sont particulièrement présents.



Si c'est la 20e édition de la Journée mondiale du rein, en Polynésie, c'est la toute première fois qu'elle est célébrée. C'est dans le hall de la mairie de Punaauia qu'un stand de prévention était installé ce vendredi toute la matinée. Une journée dédiée à la santé du rein organisée par l'association polynésienne d'éducation thérapeutique APE'E, en partenariat avec Rénif, une association régionale de néphrologie d'île de France, et avec l'appui des professionnels de santé des centres de dialyse (hors CHPF).



“Je venais pour déposer un papier mais quand je suis entrée, le stand m'a intriguée. J'ai demandé ce que c'était. On m'a dit que c'était pour le diabète, pour voir si on a de la tension et comme ça m'intéresse, je me suis fait tester parce que je voulais savoir si j'avais du diabète. Mais ils m'ont dit que non. Tout va bien”, nous a raconté Vanina, un grand sourire aux lèvres.



“Les reins sont essentiels à la vie. Un patient sur trois qui est diabétique ou un patient sur cinq qui a une hypertension artérielle ont une maladie rénale chronique, mais ils ne le savent pas parce que la maladie rénale est invisible jusqu'à un stade tardif. Quand le patient commence à avoir des symptômes, c'est déjà trop tard, le rein ne peut pas guérir”, explique Maeva Wongfat, néphrologue et présidente de l’APE'E. Donc si vous êtes fatigués, un peu confus et que vous perdez l'appétit, c'est que votre rein a déjà commencé à se dégrader. C'est pourquoi il est primordial de se faire dépister le plus tôt possible, d'autant qu'il existe aujourd'hui “des traitements révolutionnaires qui vont stopper ou ralentir la maladie rénale chronique”.



Obésité et diabète sont des facteurs de risque



Une maladie rénale chronique, c'est une atteinte de la fonction du rein. “Le rein a plusieurs rôles, le premier étant d'épurer les déchets qu'on va produire tous les jours, et en même temps ça permet un équilibre de l'eau, du sel, et d'autres sels minéraux”, précise taote Wongfat. Le nombre de patients est beaucoup plus important en Polynésie qu'en métropole. Il faut dire que le Fenua est malheureusement installé sur la première marche du podium de surpoids et d'obésité, avec quasiment un adulte sur deux qui est obèse. Et parmi les complications de l'obésité, on trouve notamment le diabète et l'hypertension artérielle qui sont deux pathologies néfastes pour le rein et responsables de la moitié des cas d'insuffisance rénale.



Si cette première édition était un peu timide et uniquement à la mairie de Punaauia, Maeva Wongfat compte organiser des centres de dépistage un peu plus importants dans plusieurs communes dès l'année prochaine, avec des stands d'information et de prévention, ainsi que des ateliers d'éducation thérapeutique.