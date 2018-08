Une journée consacrée au sport-santé-Bien-être à Paofai

PAPEETE, le 29 août 2018 – Samedi 1er septembre, le parc Paofai accueillera la journée Sport-Santé-Bien-être organisée par la fédération d'Athlétisme de Polynésie française.

La Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française (FAPF) organise le samedi 1er septembre une après-midi de 14h à 17h consacrée au Sport-Santé-Bien-être au parc Paofai. La fédération souhaite sensibiliser les polynésiens au sport-santé mais aussi au sport adapté. C'est pourquoi, des stands d’informations et des animations seront proposés aux visiteurs pour tester de nouvelles activités.



Par ailleurs Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française (FAPF) profitera de cette journée pour promouvoir le réseau Maita'i sport Santé et le sport sur ordonnance. En effet, en cas de maladies liées au mode de vie (surpoids, diabète, hypertension), les patients peuvent être pris en charge par le réseau qui propose des activités physiques, des consultations avec un nutritionniste et un suivi médical. Le parcours de soin est gratuit pour le patient.



Le gouvernement souhaite mettre en place des activités physiques adaptées. En effet, une enquête menée en Polynésie française avait fait ressortir que près de 50% de la population ne fait pas d'activités de loisirs, 40 % ne fait aucune activité physique pour se déplacer et 32% ne réalise aucune activité dans le cadre du travail. Cette même enquête avait montré que pas moins de 37.9 % des enfants de 14 à 15 ans étaient en surpoids.



Les activités qui seront présentées sont destinées à tous.