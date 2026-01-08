

Une journée 100 % rugby

Tahiti, le 1er février 2026 - Samedi, le rugby polynésien était en effervescence. En ce début d’année, les catégories U8, U10, U16 et U18 ont été sollicitées sur une journée intense. Accompagnés par leurs encadrants, les nombreux licenciés ont envahi, le matin, le stade de la Punaruu pour les plus petits, et l’après-midi, le stade Vaiete de Pirae pour les plus grands. La Fédération polynésienne de rugby a redémarré l’année sur les chapeaux de roue. Une saison qui s’annonce intense, avec en ligne de mire plusieurs tournois internationaux.



Déjà coorganisatrice le week-end dernier, avec le Rugby Club de Papeete, du premier plateau de l’année dédié aux M12, la Fédération polynésienne de rugby (FPR) avait encore du travail en ce samedi de fin janvier. Deux plateaux à mettre en place sur deux stades différents : ce n’est pas une mince affaire. “Heureusement, nous sommes épaulés par les clubs. C’est un travail en commun, collectif, comme notre sport”, explique Patrick Lopez Diot, président de la FPR. Pour lui, cette journée a une nouvelle fois été une véritable réussite. En plus d’un nombre important de participants, la météo était au rendez-vous.



“Le matin, nous avons organisé le plateau U8-U10 avec le club de rugby de Punaauia. Les dirigeants du club ont trouvé une bonne formule, alternant ateliers techniques, situations à effectifs réduits et matchs. Les éducateurs présents ont été ravis, car c’était fluide et très compréhensible. Nous avons accueilli beaucoup d’enfants, certains clubs ont même engagé deux équipes par catégorie. Une bonne organisation permet donc un bon déroulement. C’est pour cela que nous nous sommes réunis après la matinée : lorsque nous sommes nombreux sur ce genre d’événement, cela favorise le bon déroulement et tout le monde en ressort satisfait. Et en plus, nous avons eu du beau temps, donc tout était parfait”, sourit le président, également éducateur et responsable de l’école de rugby de Pirae.



Cette triple casquette l’a ensuite conduit sur ses terres l’après-midi, au stade Vaiete de Pirae, pour gérer un nouveau plateau, celui des U16 et U18. “C’est aussi la reprise pour nos U16 et U18. Même s’il manque encore un peu d’effectif chez les plus grands, les U16 ont pu s’exprimer sur du rugby à 7, mais aussi sur du rugby à 10 en fin de journée pour les moins fatigués. C’est la reprise et nous savons que nous sommes cette année un peu en difficulté sur la catégorie U18. C’est pour la plupart une année d’examen, avec le bac, mais aussi d’orientation professionnelle pour la suite de leurs études. Nous avons un peu de mal à les mobiliser, mais nous savons qu’ils vont revenir.”



Les U16 en Nouvelle-Calédonie, les U18 à Wallis-et-Futuna



D’autant plus que cette année, la FPR a mis en place des tournois internationaux pour les catégories U14, U16 et U18. “Nous savons que nos joueurs sont friands de ce genre de compétitions. Les clubs organisent aussi leurs propres déplacements à l’étranger, mais nous voulions proposer, dans le cadre fédéral, des rencontres avec les îles voisines pour développer nos joueurs. Le rugby est un sport d’opposition : il faut de l’adversité pour progresser.”



Trois tournois sont ainsi programmés. “Un ici, pour les U14, au mois d’avril, avec l’accueil des îles Cook, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera très intéressant pour nos garçons de s’opposer à des joueurs qu’ils ne connaissent pas. Cela va les sortir de leur zone de confort, car ils se rencontrent entre eux toute l’année et se connaissent par cœur.” Même logique pour les U16, qui se rendront en Nouvelle-Calédonie en octobre, et pour les U18, attendus à Wallis-et-Futuna au mois d’août.



“Nous avons articulé ce début de saison en fonction de ces tournois. Il y aura encore des plateaux comme celui d’aujourd’hui jusqu’à fin mars. Ensuite, nous ferons évoluer le championnat U16 avec du rugby à 12 pour se rapprocher du XV et apporter une nouvelle dynamique. Pour les U18, nous organiserons des rassemblements jusqu’en juillet afin de mobiliser un maximum de joueurs. En juillet, nous intensifierons la préparation en vue du déplacement d’août.”



Des échéances qui motivent les jeunes rugbymen. “Bien sûr que c’est un objectif pour nous tous. Nous savons qu’il y aura une sélection, donc nous allons travailler et nous montrer. Tant que l’on peut jouer au rugby et prendre du plaisir, on le fait. Et si c’est pour représenter le pays, c’est encore mieux”, explique Erwan, joueur U18 à Papeete. Lors du match opposant son équipe à celle de Faa’a, Erwan et ses coéquipiers ont fait preuve de courage, mais ce sont les joueurs de Faa’a qui l’ont emporté cette fois-ci. Partie remise pour le prochain tournoi.



Chez les moins de 16 ans, l’équipe de Paea était opposée à celle de Papeete. Au terme d’un match au suspense intense, Papeete s’impose d’un point, 15 à 14. Pour Manatea, demi de mêlée de Paea, la perte de ballons a coûté cher. “Nous avons perdu beaucoup de ballons qui leur ont été profitables. Cela s’est joué à peu de choses, mais l’essentiel, c’est que nous avons pris du plaisir. Nous nous connaissons tous, et c’est vrai que le tournoi en Nouvelle-Calédonie est un bel objectif. Nous serons mélangés avec des joueurs des autres clubs, ce sera une belle expérience. J’espère faire partie du voyage.”



Le sérieux et l’assiduité seront sans doute deux valeurs essentielles, tant pour la fédération que pour les clubs, lors des choix à venir pour sélectionner les futurs représentants du rugby polynésien. Les joueurs en sont conscients et se donneront les moyens nécessaires pour faire partie de ces belles aventures.







