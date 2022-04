Une immense ferme de 415.000 plants de cannabis démantelée en Espagne

Madrid, Espagne | AFP | mercredi 13/04/2022 - Une gigantesque ferme industrielle de 415.000 plants de cannabis répartis sur 67 hectares à ciel ouvert et d'une valeur marchande estimée à 30 millions d'euros a été démantelée dans le nord de l'Espagne, ont annoncé mercredi les autorités.



Cette exploitation constituait "la plus grande culture de cannabis d'Europe" découverte à ce jour, affirment dans un communiqué commun la garde civile et la police de la région de Navarre.



Ces plants étaient destinés à des pays comme "la Suisse ou l'Italie" pour y être transformés en CBD (cannabidiol, la molécule relaxante sans effet stupéfiant) et autres dérivés, ont indiqué les forces de l'ordre.



Une fois transformés, ces plants de chanvre (cannabis sativa) auraient pu atteindre une valeur totale de 100 millions d'euros sur le marché, selon l'estimation fournie dans le communiqué.



Un grand hangar industriel permettait le séchage de ces plants, répartis entre 11 parcelles dans les localités voisine d'Artajona et d'Olite, près de Pamplune, la capitale de la Navarre.



Le responsable de l'exploitation a initialement déclaré aux enquêteurs que la production était destinée à "un usage industriel", précise le communiqué.



L'utilisation à des fins industrielles ou pharmaceutiques est légal en Espagne avec autorisation, mais la production pour transformation en CBD et en produits dérivés est illégale, a expliqué un porte-parole de la garde civile.



Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête.



L'Espagne est un des premiers producteurs de cannabis en Europe, avec près de la moitié des plants saisis dans l'Union européenne, selon le dernier rapport de l'Observatoire européen sur les drogues (EMCDDA).



Plus de 2,3 millions de plants de cannabis ont été saisis en Espagne en 2021, soit trois fois plus qu'en 2016, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.