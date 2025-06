Une “grève de la faim” pour sauver la ressource

Tahiti, le 9 juin 2025 – L’anthropologue Edgar Tetahiotupa a débuté une grève de la faim après l’annonce de Moetai Brotherson de ramener l’aire marine protégée à 15 nautiques au large des îles Marquises, au lieu de 30 voulus sur place. “Cette zone-là est une nurserie. C’est particulièrement une zone à protéger”, plaide l’activiste qui regrette que Moetai Brotherson ait fait “semblant d'entendre le souhait des Marquisiens”.



Après les Hakaiki, c'est une figure marquisienne bien connue au Fenua, Edgar Tetahiotupa, qui se lève pour dénoncer la décision du président du Pays Moetai Brotherson de réduire à 15 nautiques la zone de pêche protégée au lieu des 30 souhaités par la communauté de communes des Marquises, la Codim. Edgar Tetahiotupa était entouré de deux de ses amis ce lundi matin, Tearere Teikitohe Curieux et Pierre Tetohu, pour évoquer ce “sujet brulant”. La population et les pêcheurs ont des “craintes” car la denrée se fait de plus en plus rare. De plus cet “espace important” est “étroitement liée à la culture”.



Pour se faire entendre, Edgar Tetahiotupa a donc entamé une grève de la faim en estimant qu’il n’y a plus matière à “discuter car les arguments ont déjà été mis sur la table”, explique l’anthropologue : “Si j’arrive à cette étape ultime, c’est que vraiment on a déconsidéré les Marquisiens.” Quant au risque qu’il prend pour sa santé en entamant cette grève de la faim : “Évidemment je sais qu’il y a un risque, dit-il, mais le risque à un moment donné il faut le prendre.”

“On se sent un peu berné” Edgar Tetahiotupa rappelle que la limitation à 30 nautiques a été décidée “conjointement avec les maires et la population”. Raison pour laquelle les Marquisiens et leurs élus sont “très déçus” de la décision prise unilatéralement par le président Brotherson et annoncée depuis Nice, ce vendredi.



L'anthropologue marquisien se souvient que ce sujet a été évoqué “il y a très longtemps et c'est quelque chose qui a trainé (...). On se sent un peu berné. On ne nous a pas écouté et on ne nous écoute pas.” Il rappelle même que lors de précédentes réunions avec Moetai Brotherson, les hakaiki lui ont expliqué que “baisser en-dessous des 30 nautiques cela devient ridicules et cela ne sert à rien”. Il regrette que Moetai Brotherson ne leur a jamais donné de “réponse claire”.



Tearere Teikitohe Curieux soutient “l'initiative” d'Edgar Tetahiotupa “Un choix (...) courageux, un peu inquiétant”, selon lui. Tout comme Edgar Tetahiotupa, elle regrette que Moetai Brotherson ait fait “semblant d'entendre le souhait des Marquisiens”. Pour l’anthropologue en grève de la faim, il s’agit aujourd’hui de savoir si “la population est entendue. Est-ce qu’on tient compte de la population ou est-ce qu’on s’en fout ? (…) On se sent floué et c’est pour cela qu’on en est là.”



De son côté, Pierre Tetohu précise que le collectif “A Pakaihi te Tai Nui a Tu” s'est déjà levé contre la pêche industrielle aux Marquises en 2016 et que “cela s'est estompé car on a trouvé une oreille attentive auprès des maires”. Il espère que leur voix va être entendue jusqu’à Nice car la décision d’Edgar Tetahiotupa “n’est pas légère et peut avoir de lourdes conséquences”.

“Ce que nous faisons est basée sur la culture” Pour l’anthropologue ce combat est avant tout culturel. Il rappelle que les îles Marquises forment une famille “toutes les îles sont connectées, et l’aire marine qu’on veut protéger c’est cette famille”, dont les parents sont Hiva Oa et Nuku Hiva. Toutes les autres îles sont leurs enfants. “Est-ce que vous allez accepter que quelqu’un de l’extérieur vienne dans votre maison, fasse ce qu’il a envie de faire (…) pour déstabiliser votre famille ? (…). Fondamentalement et viscéralement on est lié à la culture”, souligne Edgar Tetahiotupa.



Tearere Teikitohe Curieux, rappelle que cette notion de famille va “bien au-delà” de Te Moana Nui a Hau. Elle affirme que le thon est une espèce migratrice qui “nourrit le Pacifique” : “On est les gardiens de ce grand océan-là (…) qui est le lien entre nos îles (…). On souhaite la pérennisation de cette ressource (…). Cette zone-là est une nurserie (…) c’est en ce sens-là que c’est particulièrement une zone à protéger. Ce n’est pas une notion égoïste.”



De son côté, Pierre Tetohu précise qu’ils que cette action n’a rien à voir avec une quelconque couleur politique : “Notre combat est noble car c’est un combat pour la préservation d’un trésor qui n’appartient pas qu’aux Marquisiens. Il appartient à la Polynésie et par extension aux îles du Pacifique Sud.” Selon lui, l’action engagée par Edgar Tetahiotupa pour manifester sa désapprobation n’a rien d’un “caprice marquisien”. Il s’agit plutôt de rappeler à Moetai Brotherson que son “discours n’est pas cohérent avec la volonté du peuple (…). Le président s’est complètement fourvoyé (…). Il est allé défendre plus les armateurs que la volonté du peuple”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 10 Juin 2025 à 05:20 | Lu 1329 fois