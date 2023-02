Une fresque sur la vague des JO

Tahiti le 13 février 2023 - Des élèves du collège Henri Hiro et du lycée Paul-Gauguin ont réalisé une fresque sur le thème du surf, à 528 jours de l’organisation des Jeux olympiques à Tahiti. Baptisée Génération 2024, l’œuvre a été co-réalisée avec l’artiste Motahi Pierres.



Les élèves de 3e du collège Henri Hiro et les classes de 1ère du lycée Paul-Gauguin ont réalisé une fresque devant le ministère de l’Éducation au centre-ville de Papeete. Accompagné par l’artiste Motahi Pierres, et soutenu par le Pays, les jeunes ont peint les 100 mètres de mur aux couleurs du surf. Baptisée Génération 2024, l’œuvre a été conçue à 528 jours des épreuves de surfs aux Jeux olympiques 2024 à Tahiti. L’œuvre a aussi été inaugurée par Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation, avant le déroulement de la semaine Olympique et Paralympique (SOP), du 27 au 31 mars prochain.



“Il est important de rappeler que le label Génération 2024, c’est devenir membre d’une communauté active et impliquée dans l’aventure olympique et paralympique. C’est aussi, en suscitant chaque jour le potentiel des jeunes élèves, qu’on peut les amener au niveau des valeurs olympiques en menant des actions et des projets”, soutient le ministère de l’Éducation dans un communiqué de presse.