Une forte onde tropicale attendue sur les Antilles

Marigot, France | AFP | mercredi 29/07/2020 - Une onde tropicale est attendue mercredi sur les Antilles qui sont placés en vigilance orange car elle devrait provoquer des orages et des pluies fortes, particulièrement sur Saint-Martin et Saint-Barthélémy selon les informations des autorités locales.



Les îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin sont les plus menacées par cette dépression. Elles sont placées par Météo France en vigilance orange pour des vents violents, de fortes pluies et des orages et pour une mer dangereuse sur la côte.



Les intempéries devraient s'intensifier dans la journée de mercredi sur ces deux îles, après avoir touché la Guadeloupe et la Martinique, également en vigilance orange concernant les orages et les fortes pluies.



Avec ce passage en vigilance orange, Météo France recommande à la population d'être "très vigilante" en raison d'un danger probable, précisant toutefois que ce degré d'alerte n'implique qu'un "effet modéré".



"La Collectivité a décidé de préparer deux de ses abris-cycloniques, a annoncé mardi la collectivité de Saint-Martin dans un communiqué. Ils seront ouverts en fonction de l'évolution du phénomène et d'une urgence avérée."



La collectivité ajoute que "la population est invitée à se préparer à suivre les consignes de sécurité et à se tenir informée de l'évolution de cette onde tropicale."



En septembre 2017, l'ouragan Irma avait fait 11 morts et endommagé 95% des bâtiments à Saint-Martin.



Les îles voisines des Antilles anglophones comme Montserrat ou Antigua et Barbuda sont placées en "Alerte Tempête" par le National Hurricane Center, qui souligne que "des conditions de tempête tropicale sont prévues dans les 36 heures".