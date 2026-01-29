

Une formation pour valoriser les produits de la mer

Tahiti, le 10 février 2026 – Le lycée agricole de Taravao lance une nouvelle formation de “Transformation et valorisation des produits de la mer” dans la continuité de ses filières dédiées à l’agrotransformation et l’aquaculture. Cette certification aux ambitions multiples est ouverte aux bacheliers et aux titulaires d’un CAP comme aux professionnels en reconversion. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée d’août 2026.





Produire ou pêcher, et après ? Pour exploiter pleinement le potentiel des poissons, des crustacés et des algues, le lycée agricole protestant John Doom de Taravao ouvrira dès la prochaine rentrée d’août une Formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) dédiée à la transformation et la valorisation des produits de la mer.



“Nous avons la filière bac pro aquaculture, mais aussi agrotransformation qui est une formation généraliste autour des produits de la terre, de la mer et des cosmétiques. Dans le cadre de nos conventions avec nos partenaires, comme la Direction des ressources marines, on s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de besoins en matière de valorisation des produits de la mer. On a commencé avec des expérimentations autour de l’algue rouge et on continue avec la mise en valeur de la bonite”, explique Jean-Pierre Sartore-Devasse, chef de l’établissement situé à quelques kilomètres à peine du projet aquacole de Faratea.



Des ambitions multiples

Inédite sur le territoire, cette formation certifiante d’une durée de neuf mois repose sur le principe “d’alternance régulière” entre l’établissement et le milieu professionnel. Elle vise notamment à acquérir des compétences techniques pour transformer et conserver les produits de la mer, mais aussi à valoriser les ressources locales en créant des produits innovants, respectueux de l’environnement et des normes d’hygiène et de traçabilité. Il s’agit aussi de diminuer la dépendance aux produits transformés importés, de réduire les pertes et de favoriser les circuits courts. Elle se destine aux bacheliers et aux titulaires d’un CAP, ainsi qu’aux professionnels en reconversion.



“Ça répond à des besoins économiques identifiés localement pour structurer la filière et favoriser l’insertion professionnelle. Les apprenants vont pouvoir développer des compétences techniques, sanitaires et entrepreneuriales en lien avec des entreprises locales, des associations professionnelles et les services administratifs concernés. L’objectif, c’est d’être directement employable en entreprise ou de créer sa propre activité”, précise Moe Trafton, professeure en génie des procédés et coordinatrice de cette future formation, qui sera associée à la mise à disposition d’une halle agroalimentaire d’expérimentation.



Les inscriptions sont ouvertes. Une formation à découvrir plus en détails lors de la journée portes-ouvertes de l’établissement, le samedi 14 mars 2026.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 11 Février 2026 à 14:12 | Lu 235 fois



