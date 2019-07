Une formation à la permaculture en juillet à Tahiti

"Ça prend au minimum 4 ou 5 ans pour que tout soit comme on le veut. Ce n'est pas comme en conventionnel où on rase tout et on met des serres. On commence par un design, une idée des espèces que l'on veut cultiver et leurs interactions. Ensuite on défriche petit à petit, il faut avant tout protéger les sols donc y aller progressivement. A Vaituhi on est sur 8 hectares, on fait déjà de la papaye et de la banane en fruitier, on a aussi une dizaine d'autres espèces arbres fruitiers qui donneront d'ici un à deux ans. On a aussi 5 fruits et légumes, salade, pota, aubergines, tomates et concombres, et quelques aromates."

"Avant j'étais chercheur en océanographie au Criobe de Moorea, je suis biologiste marin. Je me suis lancé dans la permaculture pour protéger les sols et les lagons, parce que tout ce qu'on fait dans les faapu dans les montagnes, ça atterri dans les lagons. C'est aussi pour ça que je fais cette formation, pour promouvoir la permaculture, le bio, et les pratiques qui permettent de préserver les sols, pour ne pas qu'ils se fassent empoisonner."

"La formation va commencer par de la théorie, mais on terminera avec des visites dans des fermes permacoles de Tahiti pour la mise en pratique. Par exemple nous allons étudier sur la vie du sol, comment intégrer des arbres en production avec du maraîchage, le zonage des différentes productions dans une exploitation ou un jardin… En fait c'est tout un tas de notions qui vont permettre de produire avec le moins d'intrants possible, donc sans engrais ou pesticides. On apprend comment fabriquer son composte, comment mettre en place différents éléments biologiques et les lier entre eux pour qu'il y ait des interactions positives… Comme certains arbres avec les légumes qui leurs sont associés par exemple, comment associer certaines plantes pour qu'elles s'aident et se protègent mutuellement… C'est vraiment toutes ces notions de 'permaculture design' qui ont été développées par Bill Mollison, le fondateur de la permaculture. On essaie de vulgariser au maximum et il ne faut pas forcément de baguage technique en biologie ou en agronomie pour suivre la formation, même si, bien sûr, ça peut aider. Le but est d'expliquer ces concepts de permaculture en termes simples."

"Dans les formations en permaculture on est parmi les moins chers, en Europe ou en Australie c'est plus de 2000 euros. Là je dois organiser plus de deux semaines de formation où je devrai lâcher mes champs, il y a des frais, et j'ai dû me former moi-aussi pour devenir formateur agréé."