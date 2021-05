Une foire et un salon pour faire tourner l'économie

1 000 visiteurs maximum



Plusieurs contraintes dues au contexte sanitaire sont venues s’ajouter à l’organisation. "Je suis obligée de compter les gens et de mettre en place une brigade sanitaire de vingt personnes", conçoit Aude Pasquier. Un quota de 1 000 visiteurs en simultané dans la "foire-salon" doit être respecté, d’où la nécessité de compter à l’entrée et à la sortie. "Si j’atteins 1 000 personnes en même temps, je vais être obligée de refuser des gens…"



En 2020, la Foire de mai s’était tenue en octobre à cause de la crise Covid-19. Pour les différents exposants participants à la foire ou au salon, les cinq jours sont un motif d’espoir de retour à la normale, un retour qui fait du bien : "J’ai pu faire le Made in Fenua juste avant cette foire. En tant qu’exposant, ça fait du bien de pouvoir retravailler. Dans notre secteur, on dépend beaucoup des touristes et avec ce qui se passe c’est très calme pour nous depuis un moment. Heureusement que la clientèle locale joue le jeu et consomme nos produits. Je suis content que ça reprenne tout doucement. Les salons comme celui-ci sont vraiment l’occasion de montrer aux clients tous les produits qu’on peut leur proposer", sourit Drion Tahimana, responsable de Vali Pearl.



Pour Charlotte Ribes de V Industries, "c’est une belle occasion dans l’année que ce salon puisse avoir lieu. Le salon d’octobre avait bien marché pour nous, j’espère que ça sera pareil pour les cinq prochains jours. Le salon devait être annulé et finalement on nous appelé, il y a un mois, pour nous dire qu’il aura lieu". "C’est une bonne reprise, parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas eu de salon. J’attends surtout le week-end, où j’espère faire de bonnes ventes. Ça fait du bien de revoir des clients. Il faut relancer l’économie et surtout que les gens revivent ensemble", assure Laurent Yverneaux de la société No Moustic Tahiti.