Une foire agricole 100% locale

Tahiti, le 7 septembre 2022 – La 36e Foire agricole ouvrira ses portes fin septembre à Outumaoro pour 11 jours d’exposition. Plusieurs nouveautés sont prévues cette année, avec notamment la mise en place d’un grand potager pédagogique, dont certaines parcelles seront entretenues par des familles. Les organisateurs se sont également lancés un défi : proposer exclusivement des produits locaux, surtout au niveau de l’espace restauration.



La 36e Foire agricole se tiendra du 29 septembre au 9 octobre sur les plateaux de Outumaoro, à Punaauia. Plus qu’un "rassemblement populaire", cette nouvelle édition s’inscrit dans "l’ambition du Pays de travailler sur la résilience alimentaire, à travers l’initiation aux potagers d’intérêt familial et la sécurité alimentaire", a fait savoir le ministre de l’Agriculture, Tearii Alpha, lors d’un point presse destiné à présenter l’événement ce mercredi. Le thème de cette année, "Du fa’a’apu à l’assiette", vise à souligner l’engagement des pouvoirs publics, des collectivités et des populations vers la transition alimentaire, via l’éducation et la promotion des produits locaux.



La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), organisatrice de l’événement, s’est ainsi lancée un défi cette année : proposer une foire 100% locale, tant au niveau des exposants bien sûr, mais également des espaces de restauration. Les roulottiers sont invités à n’utiliser aucun produit importé. Oti les frites, le riz et les sodas, place aux tubercules, à la viande et à la citronnade locales. Une décision qui a "un peu fait grincer des dents" les restaurateurs, raconte Thomas Moutame, président de la CAPL.



Les carottes de Tubuai à l’honneur



Plusieurs concours agricoles seront organisés dans les catégories "produits", "décoration", "confection", "goût" et "originalité". Nouveauté cette année, le concours du meilleur carrot cake permettra de mettre en avant les carottes des Australes, qui sont également au cœur d’un projet de promotion au sein de la restauration scolaire (lire interview ci-dessous).



Plus de 250 exposants sont attendus sur un espace de trois hectares, divisé en six secteurs. Le plus grand (3 840 m2) regroupera 180 stands d’agriculteurs, horticulteurs et artisans. Les plus jeunes visiteurs seront ravis de découvrir les éleveurs d’animaux, avec cette année la présence de bœufs, de cochons, de lapins et même de poneys pour les balades. Trois espaces seront respectivement dédiés aux transformateurs, aux commerçants désirant développer un projet et aux centres de formations liées à l’agriculture et à la pêche. Enfin, un nouvel univers de 340 m2 abritera une pépinière de semis et un potager pédagogique, ouvert aux visites guidées.



Dans le cadre de ce potager pédagogique, dès la semaine prochaine, trois familles de Papeete, Faa’a et Punaauia, sélectionnées par les services sociaux, vont avoir la tâche de s’occuper chacune d’un petit fa’a’apu de 20 à 25 m2. Cette initiative s’inscrit dans un programme du Pays de promotion des potagers familiaux. "Nous allons commencer à organiser le réseau des communes pour que celles-ci s’intéressent à la diffusion de ces fa’a’apu familiaux, notamment dans les atolls et les îles éloignés de Tahiti, afin d’assurer la sécurité alimentaire, en cas de crise notamment. Nous allons former des agents communaux en ce sens et proposer des kits clés en main", contenant des semences, des fertilisants et des insecticides naturels, a expliqué Tearii Alpha. Celui-ci sera présent, ainsi que les autres membres du gouvernement, à l’inauguration de la foire qui aura lieu le jeudi 29 septembre, à 10 heures, à Outumaoro.



Thomas Moutame, président de la CAPL et maire de Taputapuatea : "La personne qui va remporter le concours du carrot cake donnera sa recette aux cuisines centrales"

"En ce moment, nous sommes en pleine production de carottes aux Australes. On en récolte en moyenne 300 tonnes par an, parmi lesquelles 15 à 20% sont trop grosses ou déformées. Alors on les donne aux animaux, aux cochons, aux chevaux… Cela représente 40 à 50 tonnes de carottes déchues, c’est dommage. Donc cette année, nous avons décidé de les utiliser. Nous les avons emmenées à Papara afin de les transformer en julienne prête à l’emploi. Tearii Alpha, également tāvana de Teva i Uta, a accepté d’utiliser 200 kilos de ces carottes transformées dans sa cuisine centrale. Les chefs cuisiniers ont même préféré les cuisiner ainsi plutôt que les brutes, qu’ils doivent éplucher et découper. Notre objectif, c’est de mettre en place l’année prochaine un atelier de transformation à Tubuai, avec des machines qu’on va mettre à disposition auprès des coopératives. Comme ça, les carottes seront transformées sur place juste après la récolte. C’est pour cela que nous avons lancé un concours du meilleur carrot cake à la Foire agricole. Il y a un bon prix à la clé. La personne qui va le remporter donnera sa recette aux cuisines centrales. Le congrès des maires qui se tient la semaine prochaine traitera également de cette thématique de la restauration scolaire. C’est mon atelier au sein du Syndicat pour la promotion des communes. Je souhaite partager ce savoir à tous mes collègues maires."



Rédigé par Lucie Ceccarelli le Mercredi 7 Septembre 2022 à 18:36 | Lu 204 fois