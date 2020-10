Une fillette perd la vie, écrasée par une cage de but

Tahiti, le 10 octobre 2020 - Le drame s'est déroulé vendredi aux alentours de 18 heures au stade Excelsior de la Mission. Selon les pompiers, des enfants jouaient sur une cage de but lorsque celle-ci s'est écroulée sur la poitrine d'une petite fille de 8 ans. Malgré l'intervention des pompiers et du Samu, elle succombe à un arrêt respiratoire.



L'accident s'est déroulé aux alentours de 18 heures au stade Excelsior de la Mission à Papeete selon une information de nos confrères de Polynésie 1ere. Selon les témoignages, un groupe d'enfants s'amusaient à se balancer accroché à une cage de but, lorsque le drame est arrivé. Le cage se renverse, piégeant sur son passage une fillette de 8 ans. Le poteaux de la cage notamment s'écrase sur la poitrine de l'enfant. Alertés à 18h21, les pompiers arrivent 3 minutes plus tard. Sur place ils constatent la petite fille en état de choc, allongée sur le côté en position de sécurité et entourée des siens. Appelé en renfort, le Samu est en route lorsque la fillette présente un arrêt cardiorespiratoire. Malgré près d'une heure de massage cardiaque, l'enfant succombe. Selon Polynésie 1ère, une enquête e été ouverte par la DSP pour tenter de préciser les causes du drame.