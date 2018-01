Une femme disparait en mer à Tiarei

Tiarei, samedi 6 janvier 2018 - Ce samedi 6 janvier à 14h00, une femme a été emportée au large après s’être délibérément mise à l’eau depuis le rivage en face de la mairie de Tiarei, révèle le JRCC par voie de communiqué de presse.



Selon les témoignages recueillis sur place, la victime n’aurait fait aucun geste ou appel au secours. Sous l’autorité du Haut-commissaire de la République, le JRCC a immédiatement engagé l’hélicoptère Dauphin inter-administrations de la flottille 35F pour une mission de recherche et sauvetage.



Soutenu en surface par des embarcations des sapeurs-pompiers de Hitiaa O Te Ra et de Mahina, sous la coordination d’un officier de la Direction de la Protection Civile, l’hélicoptère a effectué des recherches dans de très bonnes conditions de visibilité pendant 1h30, couvrant ainsi une zone bien plus importante que la possible dérive de la victime. Les moyens nautiques des sapeurs-pompiers ont poursuivi les recherches jusqu’à la dégradation des conditions météorologiques qui ne permettaient plus de réaliser les recherches en toute sécurité. L’arrêt des recherches a été prononcé à la tombée de la nuit.