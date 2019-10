Une femme à la tête de la Section de recherches

Quels sont les sentiments qui dominent aujourd’hui ?



“Je suis très fière que l’on m’ait confié le commandement de la Section de recherches (SR) de Papeete. Je suis la première femme à commander cette unité et cela est vraiment un honneur pour moi.”



Quelles vont être vos missions à la tête de la SR ?



“Nous allons notamment continuer à suivre le plan national sur la lutte contre les stupéfiants et plus particulièrement contre l’ice et la cocaïne.”



Vous succédez à un homme, y a-t-il une différence en matière de commandement ?



“En étant une femme, l’on ne peut pas commander comme un homme. On commande avec sa sensibilité et le but est de trouver sa propre voie de commandement comme je l’ai déjà fait quand j’ai commandé la compagnie de Grenoble.”