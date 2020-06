Une expo unique pour une artiste singulière

Sa particularité est l'utilisation de la résine synthétique sur les toiles acryliques qui permettent au thème principal de l’œuvre de ressortir sur l'ensemble du tableau (un peu comme l'on fait en photographie avec la profondeur de champ). Cette technique permet de faire contraster la brillance de la matière synthétique avec le mat de la peinture. Les clients ne s'y sont pas trompés et, dès l'ouverture des portes de la galerie, les acheteurs se sont pressés pour acquérir les plus belles pièces. En peu de temps l'artiste s'est inspirée des sujets locaux, du tane à la vahine, de la fleur au tupa, du coq aux poissons colorés. Tous les supports, ou presque, qui lui tombent sous la main, sont source d'inspiration comme la toile au kere, des cartons entoilés, de la tôle rouillée, du bois de palette ou de la toile de jute. Idem pour la matière, elle n'hésite pas à mêler peinture et résine époxy, pâte à craqueler et niau, coquillages et bois flotté. Au titre de consolation on dira qu'elle aura marqué de son empreinte l'art de la peinture au Fenua