Une étude avant réglementation maritime à Rangiroa

Rangiroa, le 3 septembre 2020 - La Direction de l’environnement a tenu fin août une réunion d’information sur le milieu marin à la mairie de Avatoru auprès des clubs de plongée et autres professionnels en activités nautiques. Rappel des règles et collaboration pour une étude y ont été abordés.



Le monde sous-marin participe grandement à l'activité touristique en Polynésie française et plus particulièrement dans certains atolls comme Rangiroa, paradis des plongeurs. Il est donc normal que de nombreux professionnels du monde du silence y aient établi leur société. Pour éviter certains accidents et rappeler les règles comportementales, la Direction de l'Environnement a mené une action de sensibilisation, doublée d'une étude dans le but d’établir une réglementation éclairée autour des activités écotouristiques concernant les raies, les requins et les dauphins.



Pour cette seconde partie il est question d’obtenir un état des lieux des pratiques liées à ces animaux, de brosser le portrait des parties prenantes, de caractériser les populations observées et enfin de recenser les sites utilisés tels que le lagon bleu, l’île aux récifs, le sable rose et bien d’autres.

Autre sujet abordé, la gestion des activités nautiques dans la passe de Tiputa comme avec la diminution de la vitesse des bateaux, la distanciation pour l’observation des dauphins, l'interdiction de contact physique avec les animaux sauvages.



La Direction de l'environnement souhaite aussi former des prestataires à la sensibilisation et à la connaissance biologique. “Nous sommes ici pour recueillir des informations dans le cadre de notre étude, qui nous permettront d'améliorer la réglementation et trouver des solutions, notamment à un plan de gestion géographique” déclare Raimana Doucet, ingénieur du milieu marin.