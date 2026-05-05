

Une escale culturelle et gourmande à la Presqu’île

Tahiti, le 26 mai 2026 - Pour sa première escale touristique à Taiarapu-Ouest, l’Aranui a débarqué 150 croisiéristes, majoritairement locaux, au parc de la pointe Riri. Après un accueil culturel, nombre d’entre eux ont opté pour un “tour gourmand” auprès de trois producteurs locaux de chocolat, de fromage et de mono’i basés à Taravao et Faratea. Un “test” pour relancer progressivement la destination : le comité du tourisme et la compagnie envisagent un à deux rendez-vous annuels avec l’Aranoa dès 2027.





L’Aranui a jeté l’ancre ce mardi matin dans la baie de Vairao. Deux ans plus tard, le village olympique est de retour au sud de Tahiti pour sa première escale touristique. Quatre navettes ont assuré le débarquement de 150 passagers, principalement des visiteurs locaux accompagnés d’une quinzaine de touristes internationaux. Ils ont été accueillis sous un grand soleil avec des couronnes de ‘autī, un orchestre et quelques danseurs de la troupe Teva i Tai en guise d’immersion culturelle.



​“C’est un test”

Pour cette escale inaugurale, l’équipage du cargo mixte a mis le cap sur le nouveau parc Te Hono Nui de la pointe Riri, à Toahotu. “Il y a deux semaines, on était sur 80 passagers, donc on pouvait tout organiser au quai de Vairao. Finalement, le quota a doublé, donc on s’est orienté vers ce superbe site qu’on occupe sous convention payante et qui accueille ses premiers croisiéristes”, indique Bernadette Wasna, présidente du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest. “Certains ont fait le choix de rester sur place pour profiter des ateliers, d’autres partent en excursion et on se retrouve tous ici pour le déjeuner. C’est un test pour nous et pour le paquebot après le dernier passage du Paul Gauguin début 2020, juste avant la pandémie. Si on pouvait avoir au moins deux paquebots par an, ce serait bien”, espère la référente pour relancer la destination.



Bien que ponctuel, cet enjeu touristique et économique n’a pas échappé aux élus de Taiarapu-Ouest, qui ont tenu à être présents. “C’est le premier bateau de croisière de notre mandature”, remarque le maire délégué de Vairao, Randy Li Chin Foc. “Je suis dans la commission événementielle et en tant qu’entrepreneur, ma vision, c’est qu’il faut attirer la population locale chez nous. Il y a plein de choses à voir et à faire, et ça permet de valoriser les producteurs locaux”. Plusieurs artisanes étaient d’ailleurs au rendez-vous pour présenter leurs créations, comme Vainui : “Le premier flot de croisiéristes qui est arrivé est venu regarder et certains n’ont pas hésité à acheter. J’ai pu faire quelques ventes avec des locaux, mais aussi des étrangers”.



Pour la directrice d’exploitation du parc, cette première escale lance l’activité dans la nouvelle marina. “C’est l’engouement qu’on voulait pour ce site avec l’accueil de visiteurs. On est très content que ça se fasse aussi rapidement, un mois seulement après l’inauguration”, se réjouit Poerani Durand.







Des visiteurs conquis

Outre la découverte du marae Nuutere de Vairao et du Fenua ‘Aihere de Teahupo’o, le comité du tourisme et l’armateur ont innové en proposant un “tour gourmand”, plébiscité par les passagers. Après quelques minutes de bus, ils ont été reçus entre Taravao et Faratea chez Couleur Cacao, La Fromagère de Tahiti et Tahiti Oil Factory pour un aperçu des filières locales du chocolat, du lait et du mono’i. “Ça nous permet de mettre en avant notre savoir-faire. C’est un challenge au niveau des visites, qui sont beaucoup plus courtes que ce qu’on propose habituellement, donc c’est aussi un test pour nous. On veut que les visiteurs repartent satisfaits et bien informés”, confie Sarah Bourgeon, gérante de la chocolaterie-pâtisserie. Les dégustations – ou tests olfactifs et corporels – ont conquis certains visiteurs comme Marie, résidente qui en a profité pour faire le plein de fromages : “Pendant cinq jours, on était au contact de la population et finir par des producteurs, c’est vraiment passionnant. On connait déjà certains produits, mais la vente en direct, ça a toujours une saveur particulière. Je suis totalement convaincue par ce tour gourmand !”



Pour Romina Wong, directrice de la communication, du marketing et des opérations de croisières pour Aranui Cruises, ce coup d’essai à Taiarapu-Ouest – après Tautira à Taiarapu-Est en 2023 – est de bon augure pour la suite. “On remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. Nous terminons une petite croisière de cinq jours tournée vers le marché local avec Makatea, Mataiva et Anaa pour les Tuamotu, puis Vairao. Nos dates sont déjà travaillées jusqu’en 2028 et l’Aranui 5 est prévu pour les Marquises. Notre prochain bateau, Aranoa, est prévu pour les Australes, les îles Sous-le-Vent et ces escapades de cinq jours, donc pourquoi pas revenir à la Presqu’île en faisant deux petites croisières annuelles”, suggère la référente. Selon le calendrier actuel de la compagnie, le prochain rendez-vous au sud de Tahiti devrait intervenir en mai 2027.





Michael et Françoise, touristes franco-américains : “On est enchanté”

“C’est notre troisième voyage sur l’Aranui. Nous sommes déjà venus à la Presqu’île par la route il y a quelques années et nous avions beaucoup aimé. L’accueil est toujours extrêmement chaleureux avec des paysages magnifiques. On va faire un tour gourmand et on est enchanté à l’idée de découvrir les fromages tahitiens qu’on ne connaît pas, et tout le reste ! On découvre aussi ce nouveau parc.”



Christine, résidente de Papeete : “Je suis agréablement surprise”

“L’accueil est formidable ! J’étais venue il y a longtemps et je suis agréablement surprise par les aménagements. J’ai prévu de faire quelques ateliers artisanaux avec ma petite-fille. Cette dernière destination à la Presqu’île, c’est tout aussi bien que dans les îles.”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 26 Mai 2026 à 15:56 | Lu 194 fois



