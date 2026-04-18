

Une épave "unique" du XVIe siècle découverte au large de la Suède

Tahiti le 28 avril 2026. Une épave datant du XVIe siècle, qui fournit "des informations historiques et archéologiques uniques", a été découverte au large de la côte sud-est de la Suède, ont annoncé mardi les autorités locales.





Le navire, qui n'a pas encore été identifié, aurait été construit à la fin XVIe siècle, ce qui le rendrait plus ancien que le célèbre navire de guerre suédois du XVIIe siècle, le "Vasa", exposé à Stockholm après avoir été renfloué dans les années 1960.



Un navire de la marine a découvert l'épave lors d'un exercice militaire fin 2025 dans le détroit de Kalmar, situé entre la partie continentale sud-est de la Suède et l'île d'Öland, en mer Baltique.



"Après une analyse dendrochronologique d'une partie de l'épave, les résultats indiquent que le navire a été construit à la fin des années 1500", écrit le conseil administratif du comté de Kalmar dans un communiqué, faisant référence à la méthode scientifique de datation du bois et des arbres.



"L'épave présente une grande valeur culturelle et historique", estime Daniel Tedenlind, expert du comté, cité dans ce communiqué.

Le site est actuellement protégé, surveillé par les garde-côtes, et a été classé monument historique. La plongée, la pêche et le mouillage sont interdits à proximité de la zone.



Grâce à la combinaison unique d'eau saumâtre, de froid, d'obscurité et de faible teneur en oxygène qui caractérise la mer Baltique, de nombreuses épaves de navires en bois y sont conservées en bon état.

Rédigé par AFP le Mardi 28 Avril 2026 à 10:11 | Lu 54 fois





