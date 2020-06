Une enveloppe de 20 millions de Fcfp pour soutenir des projets associatifs

Tahiti, le 16 juin 2020 - Réunie le 11 juin dernier, la commission territoriale du fonds pour le développement de la vie associative a décider de la répartition annuelle d’une enveloppe de 20 millions de Fcfp afin d’aider des associations à financer leurs projets.



Lors de sa réunie le 11 juin, la commission territoriale du fonds pour le développement de la vie associative a arrêté sa programmation annuelle en procédant à la répartition sur un an d’une enveloppe budgétaire de 20 millions de Fcfp. Créé il y a trois par décret, ce Fonds pour le Développement de la Vie Associative vient soutenir les associations dans leur fonctionnement et dans leurs projets par l’attribution de concours financiers destinés aux actions de formation des bénévoles, élus et dirigeants associatifs, au financement de l’activité d’une association et à la conduite de projets innovants et structurants.

Ce 3e appel à projets a suscité, malgré la crise sanitaire, un réel engouement auprès de l’ensemble du milieu associatif polynésien puisque les dossiers reçus relèvent de plusieurs domaines d’activités : environnement, santé-solidarité-insertion, jeunesse-éducation populaire, sport, culture et patrimoine. Avec 12 projets de formation des bénévoles et 25 projets innovants déposés, le mouvement associatif de Polynésie française témoigne d’un fort dynamisme.