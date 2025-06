Une enfant de 12 ans mortellement percutée à la Presqu’île

Tahiti, le 21 juin 2025 – Dans la nuit de vendredi à samedi, une jeune piétonne a mortellement été percutée par une voiture à Pueu, rapportent nos confrères de Polynésie 1ère, tandis qu’elle rentrait à pied avec un groupe d’autres jeunes.





C’est le troisième accident mortel à la Presqu’île cette semaine et la 19ème victime sur les routes depuis le début de l’année. Une enfant de 12 ans a été fauchée par une voiture ce vendredi peu après minuit au PK 9.300 à Pueu tandis qu’elle rentrait à pied d’une soirée accompagnée d’autres jeunes. Selon le responsable des pompiers de Taravao joint par nos confrères de Polynésie 1ère, la jeune fille “était habillée en noir” ce qui peut laisser penser que “le conducteur de l’a pas vue”, d’autant qu’”à cet endroit, les lampadaires sont assez espacés”. Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, la victime est décédée à l’hôpital de Taravao des suites d’un traumatisme crânien sévère. Le conducteur a été pris en charge par les gendarmes et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.