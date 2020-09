Une école et une classe fermées près de Lyon pour cause de Covid-19

Lyon, France | AFP | mercredi 02/09/2020 - Une école a été fermée près de Lyon après qu'un enseignant a été testé positif au Covid-19 et une classe d'un autre établissement mise en quatorzaine en raison d'un cas de coronavirus chez un élève, a-t-on appris mercredi auprès du rectorat.



Un membre de l'équipe pédagogique de l'école primaire privée Fromente-Saint-François à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, dans la métropole lyonnaise, "vient d'être testé positif au Covid-19. Par mesure de précaution, l'Agence régionale de santé (ARS) a préconisé l'isolement de l'ensemble de l'équipe pédagogique", a indiqué le rectorat à l'AFP, confirmant une information de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.



Les enseignants étant isolés, l'école ne peut accueillir les élèves. Actuellement, les services académiques travaillent en étroite collaboration avec la mairie et le directeur diocésain afin de trouver une solution d’accueil pour les élèves jeudi, a ajouté le rectorat.



Par ailleurs, un élève de CE1 du groupe scolaire Marius-Berliet, à Saint-Priest (métropole de Lyon), a été révélé positif au Covid-19 le jour de la rentrée. Ses parents lui avaient fait passer un test lundi sur recommandation de l'ARS, la famille ayant été en contact avec des personnes infectées.



Ce test s'est révélé positif mardi après-midi, a précisé le rectorat, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.



L'ARS a aussitôt préconisé la fermeture de la classe afin de permettre l'isolement des 23 autres élèves qui se feront tous tester dans les plus brefs délais. La continuité pédagogique se met en place pour les élèves de cette classe, qui suivront les cours à distance pendant 15 jours, a encore indiqué le rectorat.



Interrogée par l'AFP, la mairie de la commune a regretté que la famille n'ait pas attendu le résultat du test avant de mettre son enfant à l'école. "Ce que nous pouvons conseiller aux parents, c'est qu'en cas de doute, la prudence s'impose dans le contexte actuel de crise sanitaire", ont relevé les services municipaux.



Les locaux de l'école ont été nettoyés et désinfectés. Tous les adultes de l'établissement portent un masque.



Les élèves des autres classes regagneront les bancs de l'école jeudi.



Dans le département voisin de l'Ain, l'accueil périscolaire a été suspendu dans toutes les écoles d'Ambérieu-en-Bugey après les tests positifs au Covid-19 de trois animatrices.



Près de 12,4 millions d'élèves ont fait mardi leur rentrée des classes, avec port du masque obligatoire à partir du collège.