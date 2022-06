Une école Montessori ouvre ses portes à Raiatea

Raiatea, le 15 juin 2022 – Une nouvelle école Montessori ouvrira ses portes à la rentrée à Raiatea. L'équipe pédagogique a tenu mardi une réunion d'information afin de présenter le futur Fare bambini, qui accueillera des enfants de 3 à 6 ans.



Raiatea accueillera à la rentrée prochaine une nouvelle école Montessori. Une réunion d’information, organisée à la mairie de Uturoa mardi, a attiré une vingtaine de parents intéressés par cette pédagogie alternative. Les grandes caractéristiques de la méthode Montessori y ont été présentées ainsi que l'équipe pédagogique. Maria Montessori est née en Italie en 1870. Elle devient psychiatre et anthropologue. À Rome, elle ouvre la maison des enfants. Forte de son succès, les écoles Montessori se développent partout dans le monde, aujourd’hui encore. Deux écoles de ce genre existent déjà Moorea et quatre accueillent des enfants à Tahiti. A Raiatea comme ailleurs, le Fare bambini mettra en œuvre les quatre grands principes de la pédagogie Montessori : un environnement agréable et attrayant, des enfants d’âges mélangés, du matériel sensoriel et des adultes “guides”.



“L’enfant est le maître”

Aurore Del Pia, fondatrice de l’école Fare bambini à Raiatea, a terminé sa présentation en résumant la pédagogie en deux phrases : “l’enfant est le maître. L’enfant ne fait pas ce qu’il veut mais l’enfant veut ce qu’il fait, car le laisser faire permettra de développer son autonomie et sa concentration.” Située PK 2.5 à Tepua, l’école est implantée dans les hauteurs, au milieu d’un jardin de permaculture. David Pignon, passionné du vivant et ayant déjà une expérience dans l’enseignement secondaire, s’occupera d’animer tous les lundis après-midi un atelier en permaculture afin que le premier principe de l’école Montessori, un environnement agréable et attrayant, soit respecté. Cette future école se veut également multiculturelle. Ainsi, Charlotte Pilcher, anglaise, ainsi que Hiani Teriinoho animeront respectivement des ateliers en anglais et en reo Tahiti sur les temps des repas et les après-midis. L’activité de David dans le jardin servira de support à Hiani pour faire vivre la langue polynésienne et sa culture. Et puisque l’école ouvrira les mercredis et les vendredis après-midi pour des temps périscolaires, et également pendant les petites vacances scolaires, Hiani proposera également de la danse, du théâtre, de la gym ou encore du yoga. L’équipe n’exclut pas d’ouvrir ces ateliers aux enfants venus de l’extérieur s’il reste de la place.



Des enfants âgés de 3 à 6 ans pourront y être scolarisés. Les enfants de deux ans et demi pourront également intégrer la classe unique de l’école. Aurore rappelle que le mélange d'âges fait partie intégrante de la pédagogie Montessori puisque les interactions entre enfants permettent aux plus jeunes de trouver chez les plus âgés une source d’inspiration. Pour les plus grands, c’est une façon de se perfectionner car la répétition permet à l’enfant d’approfondir ses savoirs. Enfin, Marine Graux, professeur des écoles et formée à la pédagogie Montessori, sera la dernière adulte “guide” de la classe. Cette dernière a pu montrer du matériel sensoriel, dernier principe de la pédagogie, en expliquant aux parents présents que “la beauté invite à l’envie de travailler, que tous les objets incitent à agir et que d’ordonner permet d’éviter le superflu et les confusions”. Son rôle est de guider l’enfant, que l’enfant soit actif sans que l’adulte s’impose pour qu’il ait le goût d’apprendre.



Avant de clôturer la réunion, Aurore a rappelé que l’école est reconnue par le ministère de l’Éducation nationale mais qu’en tant qu’école non conventionnée, elle n’a pas obtenu de subvention. Par conséquent, afin de rémunérer les quatre personnes de l’équipe et afin de faire face aux dépenses de fonctionnement de l’école, les frais d’inscription sont de 50 000 Fcfp par mois sur 11 mois, en espérant “que nous puissions rapidement les faire baisser.” Pour les inscriptions, rendez-vous la première semaine de juillet, à l’école à l'occasion des portes ouvertes afin que parents et enfants puissent, autour d’un goûter, découvrir ce nouveau lieu éducatif.



Rédigé par Marion Alexandre le Mercredi 15 Juin 2022 à 11:37 | Lu 320 fois