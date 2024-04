Une éclipse solaire partielle en vue

Tahiti, le 4 avril 2024 – Le lundi 8 avril prochain, le Fenua devrait être témoin d'une éclipse partielle. Une occultation de la lumière solaire par la Lune qui devrait varier selon les archipels. En effet, selon les experts, cette occultation ne devrait être que de 27% aux Gambier, contre 79% aux Marquises. Et afin d'observer ce phénomène astronomique rare, le port de lunettes adaptées est vivement conseillé.



Si le phénomène peut être moins impressionnant qu'une éclipse totale ou annulaire, l'éclipse solaire partielle n'en demeure pas moins rare. Et la prochaine aura lieu ce lundi en Polynésie, où le phénomène a été observé pour la dernière fois en 2020. Pour rappel, ce phénomène astronomique se produit lorsque notre satellite naturel, la Lune, s'invite approximativement entre la Terre et le Soleil, et n'occulte que partiellement la lumière solaire. Une configuration à ne pas confondre avec celle des éclipses annulaires, caractérisée par un alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil, mais qui ne représente pas une éclipse totale en raison de la taille inférieure de la Lune par rapport au Soleil.



Selon la Société d'astronomie de Tahiti (SAT), la prochaine éclipse partielle pourra être observée au Fenua ce lundi, de 6 heures à 7 h 30 environ. En revanche, si cette dernière devrait être visible par tous, elle devrait être plus ou moins accentuée selon les archipels. En effet, toujours selon la SAT, l'occultation maximale de la lumière solaire serait de 60% sur la côte est de Tahiti, de 65% à Bora Bora, de 67% à Rangiroa et de 75% aux Marquises. Moins chanceuses pour l'occasion, les Australes ne devraient observer qu'un taux d'occultation de la lumière solaire de 42% à Rurutu et de 38% à Tubuai. Les Gambier, quant à eux, ne devraient bénéficier que d'une occultation de 27% lors de l'éclipse.



Et pour les plus curieux qui souhaiteraient observer cette éclipse, il est important de porter des lunettes adaptées. En effet, en temps normal, s'il est difficile de regarder le soleil directement et durant plus de quelques secondes, lors d'une éclipse, les effets peuvent être trompeurs et irréversibles : les rayons infrarouges peuvent en effet brûler la rétine et entraîner une rétinopathie solaire. Des dommages indolores en raison de l'absence de terminaisons nerveuses au niveau de la rétine, mais qui dégradent considérablement la couche de cellules à l'arrière de l'œil chargées de détecter la lumière. Afin d'observer une éclipse, même partielle, il est recommandé de se munir de lunettes conformes ISO 12312-2, disponibles normalement chez l'ensemble des opticiens locaux.