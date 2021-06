Une “dictature” à la mairie de Moorea ?

Tahiti le 09 juin 2021 - Plus rien ne va à la mairie de Moorea. Plusieurs agents de la commune sont en arrêt psy et/ou maladie. Ils pointent tous du doigt le comportement de la directrice des ressources et des moyens Brenda Leaou, qui a la bénédiction du tavana Evans Haumani. La CSIP dénonce la “dictature” qui a été mise en place à Moorea. Du côté de la mairie, c'est l'omerta.



Que se passe-t-il à Moorea ? Le temps est à l'orage entre la directrice des ressources et des moyens Brenda Leaou et les agents de la commune de Moorea. Plus d'une dizaine d'employés de la commune sont en arrêt psy pour “harcèlement”, “dictature”, ou encore pour “souffrance au travail”, d'après Gisèle Teheiura, de la Confédération des syndicats indépendant de Polynésie (CSIP). Selon la syndicaliste, ce mal-être généralisé des agents viendrait du comportement de leur supérieure hiérarchique Brenda Leaou, qui travaille sous les ordres du maire Evans Haumani.

Ces faits ont été signalés au premier magistrat de l'île, il y a plusieurs mois, en présence de l'ancien premier adjoint au maire Ataria Firiapu et du maire délégué de Te'avaro Ronald Teariki, explique Gisèle Teheiura. Selon elle, tous les trois avaient alors reconnu “le comportement inadmissible” de la cadre. Une réunion devait même être organisée en sa présence. Elle n'a finalement jamais eu lieu regrette Gisèle Teheiura. "Son comportement s'est empiré. Et c'est normal, car elle a le soutien du tavana”, dénonce la syndicaliste