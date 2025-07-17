

Une deuxième vague de chaleur estivale démarre dans le Sud-Ouest

Mont-de-Marsan, France | AFP | jeudi 07/08/2025 - Avec des températures supérieures à 35°C, une nouvelle vague de chaleur, après celle de fin juin-début juillet, débute jeudi dans le sud du pays, vouée à s'intensifier selon Météo-France qui a placé cinq départements en vigilance orange "canicule" pour la journée de vendredi.



Seize départements, des Pyrénées-Atlantiques à l'Aveyron dans le Sud-Ouest, et de la Drôme à l'Ain dans le Centre-Est, sont en vigilance jaune dès jeudi, avec un mercure attendu jusqu'à 37°C à Toulouse ou 36°C à Agen ou Mont-de-Marsan.



Sur une base de loisirs située à quelques kilomètres de la préfecture landaise, des algues avaient envahi une partie du plan d'eau jeudi matin.



"C'est à cause de la chaleur justement. Elle fait sortir les algues", explique un agent de l'agglomération montoise, muni d'une épuisette pour retirer les indésirables et rendre la baignade plus agréable à la petite vingtaine de personnes présente en milieu de matinée.



- Trains annulés -



En centre-ville, les employés d'une pâtisserie comptent relancer la climatisation en début d'après-midi.



Celle-ci fonctionne déjà la nuit afin de travailler dans un atelier frais en matinée car "avec la chaleur, la pâte peut être plus difficile à travailler, plus molle et elle risque de faire des trous", dit Samuel Ngunga près d'un four à 200°C en enfournant une tourtière, spécialité gasconne, une tarte fine aux pommes recouverte de sirop d'armagnac.



Anticipant des "pannes potentielles de climatisation", trois aller-retours à bord de trains vieillissants ont été supprimés de jeudi à lundi sur les lignes Bordeaux-Marseille, a annoncé la SNCF.



Une mesure similaire doit intervenir ce week-end sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse.



La "conception ancienne" de certaines voitures Corail "n'assure pas la même robustesse que celle des trains plus récents dans certaines conditions météorologiques", selon la SNCF, qui a proposé "dès le début de la semaine" un remboursement ou un changement d'horaires aux voyageurs concernés.



- Chaleur sur plusieurs jours -



À Marmande, dans le Lot-et-Garonne, où des enfants s'amusaient pieds nus dans les fontaines du centre-ville jeudi matin, la viticultrice Emmanuelle Piovesan s'inquiète pour ses raisins.



"S'il fait chaud comme ça pendant trois semaines, tout va griller", redoute la dirigeante du domaine Clos Cavenac, qui s'attend "à des vins avec de forts taux d'alcool", à rebours des modes de consommation actuels, si le soleil persistait.



Cette deuxième vague de chaleur, après celle suffocante survenue du 19 juin au 4 juillet sur l'ensemble du pays, devrait "s'accentuer et s'étendre les jours suivants", selon le dernier bulletin de prévision de Météo-France.



Pour la journée de vendredi, cinq départements (Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne et Rhône) ont été placés en vigilance orange pour canicule et 29 départements du Sud-Ouest et du Centre-Est en vigilance jaune.



"L'épisode caniculaire devrait se poursuivre dimanche et lundi sur une large moitié sud, avec de possibles températures à plus de 40°C à Bordeaux, avant une baisse des températures mardi", précise à l'AFP Laurent Perron, directeur interrégional de l'institut météorologique pour le Sud-Ouest.

