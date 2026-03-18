

Une deuxième étape pour se lancer

Tahiti, le 16 avril 2026 - La nouvelle saison du Champion Tour a commencé au début du mois d’avril au sud-est de l’Australie, à Bells Beach. Une tournée australienne qui passera par Margaret River, à l’ouest du continent, pour finir sur la Gold Coast, de l’autre côté du pays. Un sacré périple pour tous les surfeurs et surfeuses qui veulent marquer des points rapidement dans cette nouvelle formule où toutes les étapes seront importantes. Une année 2026 particulière sur ce World Tour, qui voit pour la première fois trois représentants du Fenua. Un fort contingent qui confirme la bonne santé du surf polynésien. Sur les grosses vagues de la West Coast, les nouveaux sur le circuit, Kauli Vaast et Tya Zebrowski, n’ont pu passer le premier tour, tandis que Vahine Fierro, qui entame sa deuxième saison sur le CT, continue l’aventure.



C’est un gros mois et demi qui attend les pensionnaires du Champion Tour (CT), l’élite du surf mondial, à travers l’Australie. Trois étapes qui vont rallier le sud, l’ouest et l’est du continent du 1er avril au 11 mai. Après la première étape qui s’est déroulée à Bells Beach, au sud-est du pays, et qui a vu la victoire du Brésilien Miguel Pupo chez les hommes et de la Hawaiienne Gabriela Bryan chez les femmes, direction la côte ouest et les grosses vagues de Margaret River. Une étape qui s’annonce intense, car la World Surf League (WSL) a mis en place un nouveau format. Fini les séries qui se succèdent, place aux “overlapping heats”. Ce qui signifie que les séries vont se chevaucher et s’enchaîner pour permettre à tous et à toutes de profiter au maximum des très belles conditions présentes. Concrètement, une série de deux compétiteurs va être lancée (plus longue que d’habitude, elles dureront 40 minutes) et, vingt minutes après, une autre va démarrer, et cela jusqu’à ce que 28 séries soient passées dans la journée, une première pour une étape du CT.



Une grosse première journée donc, où les surfeurs et surfeuses ont dû s’adapter à des priorités plus importantes (quatre surfeurs dans l’eau au lieu de deux) et ont dû affronter des vagues pouvant aller jusqu’à 2,40 mètres, sur un terrain de jeu immense avec un océan en perpétuel mouvement.



Vaast et Zebrowski de justesse, Fierro en patronne



Des conditions nouvelles pour nos trois représentants, qui étaient à la recherche de leur première victoire dans ce CT new look, car sur la première étape, nos ‘aito n’ont pu franchir le premier tour. Pour leur première série à Margaret River, ils ont connu des fortunes diverses.



Pour notre seul tane et champion olympique Kauli Vaast, un air de revanche flottait dans l’air australien. Car le surfeur de Vairao retrouvait sur sa route son adversaire en finale des Jeux olympiques, l’Australien Jack Robinson. Sur sa vague de Teahupo’o, Kauli Vaast avait trouvé la solution pour décrocher la médaille d’or. Mais dans un contexte différent, et surtout favorable au local de l’étape, les deux champions se sont livrés un combat de tous les instants. Se rendant ride pour ride, le suspense a duré jusqu’au bout. C’est l’Australien qui prenait les devants avec 6,33 points, mais le Tahitien recollait très vite avec 5,83 points. Claquant une très belle vague notée 7, Kauli Vaast prenait l’avantage avec 12,83 points. Mais l’Australien ne se laissait pas faire et, avec 7,67 points, reprenait le lead. Le duel entre les deux hommes ne s’arrêtait pas là et c’est même le Tahitien qui reprenait l’avantage avec une vague à 6,60 et un total de 13,60 contre 13,34 points. Mais dans le money time, Robinson trouvait le bon ride et récoltait 6,30 points pour reprendre les commandes et les garder jusqu’à la fin. 0,37 point séparait les deux surfeurs au terme d’un heat intense, preuve que le niveau de ce CT est très équilibré.



Chez nos hine, le début de l’expérience du haut niveau pour la jeune Tya Zebrowski n’est pas sans difficulté. Éliminée lors du premier tour à Bells Beach, elle n’a pas réussi non plus à se sortir des griffes de l’expérimentée Sally Fitzgibbons. Dans son jardin, l’Australienne a mené durant plus de vingt minutes, mais la jeune Tahitienne reprenait le lead pour 0,30 point (7,50-7,20) dans le dernier quart d’heure. Mais Fitzgibbons ne traînait pas pour revenir quelques minutes plus tard et restait en tête jusqu’à ce que la sonnerie retentisse. L’expérience a fait la différence et Tya Zebrowski est sur ce CT pour en prendre.



Du côté de Vahine Fierro, l’expérience commence à être au rendez-vous. Après une saison aboutie sur le CT l’année dernière, la surfeuse de Huahine va tenter de franchir un cap cette année. Sa première à Bells Beach n’a pas été à la hauteur des attentes, et la championne voulait retrouver ses sensations malgré de grosses conditions. Pour cela, elle devait affronter une nouvelle venue sur le CT : l’Hispano-Basque Nadia Erostarbe, qui semblait à la portée de Vahine Fierro. Mais la sixième du classement général des Challenger Series 2025 avait déjà participé à des étapes du Champion Tour la saison précédente et y avait bien figuré. Et elle donnait du fil à retordre à notre Polynésienne, car durant presque trente minutes, les deux surfeuses se sont chassées, et il fallait attendre les dix dernières minutes pour que notre ‘aito prenne les devants grâce à deux vagues consécutives notées 6 et 5,17 points. Avec un total de 11,17 points, Vahine Fierro remporte sa série et file en huitièmes de finale, où elle retrouvera l’Américaine Caitlin Simmers, cinquième du classement général du CT 2025. Un véritable test.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 16 Avril 2026 à 15:53 | Lu 249 fois



