Une dernière journée en or à Saipan

Tahiti, le 25 juin 2022 - La délégation tahitienne a conclu, vendredi, ses Mini-Jeux de Saipan avec pas moins de sept médailles d'or récoltées lors de la dernière journée de compétition. Au badminton, c'est un grand chelem avec six médailles d'or décrochées, vendredi, avec notamment les titres en simple dame et homme remportés par Jenica Lesourd et Rémi Rossi. Et sur le semi-marathon, Benjamin Zorgnotti s'est paré d'or une quatrième fois en devançant son partenaire de sélection, Damien Troquenet.



Les athlètes tahitiens ont terminé avec panache les Mini-Jeux de Saipan. Vendredi, le clan polynésien a en effet décroché sept médailles d'or. La première a été apportée par l'insatiable Benjamin Zorgnotti. Médaillé d'or déjà au triathlon, à l'aquahtlon et sur le 5 000 mètres, la fusée tahitienne a récidivé sur le semi-marathon. Il a bouclé les 21 km de course en 1h15'06 et comble du bonheur pour le fenua, Damien Troquenet s'est classé 2e de la course à 10 secondes de Zorgnotti, offrant ainsi un jolie doublé à Tahiti. Le podium était complété par le Papou, Siune Kagl, qui a pointé à près d'une minute des Tahitiens. Avec quatre médailles d'or à lui seul, et dans deux disciplines différentes (au triathlon et en athlétisme), Benjamin Zorgnotti a été l'un des grands hommes de ces Mini-Jeux toutes nations confondues.

La razzia au badminton C'était au tour ensuite des badistes tahitiens de briller. Ces derniers, qui avaient déjà survolé le tournoi par équipe, ont également été injouables lors des tournois en simple et en double. Vendredi, les Polynésiens étaient présents dans les six finales. Et à l'arrivée pour eux un sans faute avec six médailles d'or décrochées. En simple dames, Jenica Lesourd a dominé en finale la Calédonienne Mariane Souviat (21-16, 21-19). Et Melissa Mi-You s'est, elle, emparée du bronze. En simple messieurs, le leader de la sélection, Rémi Rossi, s'est adjugé l'or sans surprise en battant aussi un Cagou en finale, Yohann De Geoffroy, en deux sets (21-4, 21-14). Quentin Bernaix a pris, lui, le bronze.



Puis la moisson d'or s'est poursuivie en double. En double dames, Mélissa Mi You et Jénica Lesourd ont été titrées, de même que leurs homologues masculins, Rémi Rossi et Léo Cucuel. En double messieurs, les Tahitiens ont frappé fort en s'octroyant toutes les places sur le podium. L'argent pour le duo Glen Le Foll- Kylliam Scilloux et le bronze pour Quentin Bernaix et Elias Maublanc. Et en double mixte, la paire Mi You-Rossi décrochait la sixième médaille d'or de la journée pour le badminton tahitien.

Tahiti deuxième au classement des nations Une dernière journée en or à Saipan qui a permis d'assurer à Tahiti sa deuxième place au classement des nations avec un total de 58 médailles, dont 22 en or. Le fenua s'est ainsi classé derrière la Papouasie Nouvelle-Guinée et ses 80 breloques, dont 33 en or, et grand vainqueur de ces Mini-Jeux. En troisième position, les organisateurs, les Îles Mariannes du nord terminent avec un total de 38 médailles, dont 16 en or.



Rappelons qu'à l'aube des Mini-Jeux de Saipan, le président du Comité olympique de Polynésie française (COPF), Louis Provost, avait tablé sur un objectif d'une "vingtaine de médailles d'or". Un contrat qui a donc été rempli par la délégation tahitienne. Rendez-vous désormais en novembre 2023, aux Îles Salomon, pour cette fois-ci les "grands" Jeux du Pacifique.

Le tableau des médailles des Mini-Jeux de Saipan

Or

Argent

Bronze

Total

1 – Papouasie Nouvelle-Guinée

33

28

19

80

2 – Tahiti

22

15

21

58

3 – Îles Mariannes du nord

16

13

9

38

4 – Australie

16

3

3

38

5 – Nouvelle-Calédonie

11

26

17

54

6 – Guam

10

5

11

26

7 – Fidji

9

17

17

43



Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 25 Juin 2022 à 18:43 | Lu 100 fois