

Une demi-tonne de cocaïne découverte au port de Papeete

Tahiti le 7 février 2026. C'est un nouveau coup porté aux organisations criminelles après les récentes saisies de cocaïne réalisées en mer.



Jeudi 5 février, les agents des douanes, après avoir procédé à l'analyse de la cargaison d'un porte-conteneur, ont décidé de faire descendre un des conteneurs, car celui-ci présentait un niveau significatif de sensibilité. Ce conteneur, qui vennait des Etats-Unis, avait transité par la Caraïbe.



Au débarquement du conteneur à Papeete, rien de suspect n'est visible. Le chargement est composé de rangées de palettes ne laissant rien apparaître à première vue. Toutefois, entre deux rangées, 16 ballots n'ayant visiblement rien à voir avec les cartons palettisés, sont découverts par les agents des douanes. A la pesée, les ballots d'environ 30 kg chacun représentent un poids brut de près de 500 kg (473,5 kg). Les tests révèlent alors qu'il s'agit de cocaïne.



Il s'agit la plus importante saisie de cocaïne effectuée en Polynésie sur du fret conteneurisé, après les saisies réalisées également par la douane de Polynésie en 2025 (142 kg en mars, 90 kg en juillet et 30 kg en novembre, toujours sur des flux en transit vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande).



Cette nouvelle saisie s'inscrit dans le cadre du nouveau plan de lutte contre les stupéfiants impulsé et mis en œuvre par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et l'ensemble des forces de sécurité intérieure.



Rédigé par d'après communiqué le Samedi 7 Février 2026 à 08:29 | Lu 430 fois



