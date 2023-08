Une délibération sur-mesure pour le ministre de l’Équipement

Tahiti, le 6 août 2023 – Le conseil d’administration du Port autonome a modifié un article relatif au statut de son personnel, pour permettre notamment le détachement du directeur adjoint de cet établissement, Jordy Chan, d’assurer sa toute nouvelle fonction de ministre de l’Équipement.



Le port autonome vient de procéder à la modification de l’article 48 B et C du “statut du personnel” afin d’ouvrir la possibilité pour ses agents d’être détachés pour “un mandat politique électif ou nommé aux fonctions de membre de gouvernement pendant la durée du mandat”.



Lors de du conseil d’administration qui a statué sur cette modification, le directeur du port autonome Jean-Paul Le Caill a “informé” les administrateurs présents qu’un “détachement” pouvait être accordé à ses agents dans deux “hypothèses” : “L’affectation (…) auprès d’un autre Établissement public ou de l’administration territoriale” du Pays ; ou seconde lorsque l’agent a un mandat “politique électif”.

Le texte ainsi modifié vient préciser que le détachement un agent du Port autonome peut être accordé “soit du fait de la direction, soit à la demande de l’agent, en cas d’affectation auprès d’un autre Établissement public ou de la Polynésie”.



Sur-mesure Une modification faite tout spécialement pour le tout nouveau ministre de l’Équipement Jordy Chan. En effet, ce dernier était jusqu’à sa nomination au gouvernement l’adjoint du directeur du port autonome, Jean-Paul Le Caill.

La modification règlementaire a pris quatre minutes de discussions puisque l’intéressé est sorti à 15h30 et est revenu en séance à 15h34. La délibération a d’ailleurs été votée à l’unanimité des membres du conseil d’administration présents : la vice-présidente Éliane Tevahitua, Guillaume Colombani conseiller technique auprès du président du Pays, Patrick Kaiha, chef de cabinet du ministre de l’Agriculture Taivini Teai, Tematai Le Gayic élu à l’assemblée, Patrick Bordet représentant de la commune de Papeete et Sandrine Vouriot, membre du Conseil portuaire, représentant les aconiers.

