Une délégation ministérielle en visite aux Marquises.

Tahiti, le 9 juillet 2023 - Une délégation du gouvernement Brotherson s’est rendue aux Marquises en fin de semaine pour faire le point des projets d’aménagement en cours dans l’archipel.





Jordy Chan le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des Transports aériens, terrestres et maritimes, Cédric Mercadal, le ministre de la Santé, la ministre des Solidarités et du Logement, Chantal Galenon, et le député Tematai Le Gayic ont participé à une tournée gouvernementale de trois jours à Nuku Hiva où ils sont arrivés jeudi dernier.

Accueillis par le maire de Nuku Hiva Benoît Kautai et par Mirna Vaianui, Tāvana hau des Marquises, c’est par Taiohae, la capitale administrative de l’archipel, que les missionnaires de la délégation ont débuté leur visite.

Le programme de ce déplacement a débuté par une visite des installations de l’aérodrome de Nuku Hiva. Il s’est poursuivi par un arrêt sur le site envisagé pour l’installation d’une scierie sur le plateau de Toovii, avant de se poursuivre à Taiohae, pour la visite du nouveau lotissement de la commune.

Louis Rollin gagne 900 m2 Les missionnaires étaient après cela attendus pour la cérémonie de la pose de la 1ère pierre des travaux d’extension de l’hôpital Louis Rollin. Des travaux pour l’extension de 900 m2 de l’établissement de santé des Marquises, financés à parts égales par l’État et le Pays : “C’est un événement important pour tous les Marquisiens, a indiqué Cédric Mercadal. Cette extension (…) comportera un laboratoire plus performant et un centre d’accueil et de prévention qui vont permettre aux Marquisiens de vivre mieux en évitant les évacuations sanitaires.”

Alors que la délégation a optimisé son séjour en Terre des hommes pour poursuivre sa tournée à Ua Pou, Hiva Oa et Tahuata jusqu’à dimanche, le ministre de la Santé a préféré rester dans les îles du nord de l’archipel afin de se rendre dans chaque unité de soin des vallées de Nuku Hiva et de l’île de Ua Pou.

“Mon idée est de passer du temps avec les équipes soignantes, a-t-il indiqué, puis de vraiment comprendre les difficultés de terrain en me rendant dans les endroits les plus isolés, les plus compliqués et d’avoir un vrai échange sur la réalité de qu’il se passe ici. Nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement pour les îles du sud de l’archipel.”

Le reste de la délégation a profité de ce déplacement pour se rendre au Relai Moheau de Hiva Oa où doit s’ouvrir un centre d’accueil pour femmes battues. La visite officielle a également été l’occasion d’une cérémonie de remise de clefs de fare OPH à Atuona avant une visite des ateliers communaux et du port de Tahauku avant de prendre connaissance des projets d’infrastructures du village de Vaitahu sur l’île sœur de Tahuata.

Benoît Kautai, maire de Nuku Hiva et président de la Codim (Communauté de communes des îles Marquises) :

“C’est toujours important une mission gouvernementale, a indiqué Benoit Kautai. Ce que j’attends de celle-ci c’est bien sûr la continuité de tous les projets qui ont été initiés par nous en collaboration avec l’ancien gouvernement. Il y a bien sûr l’aéroport international, mais avant cela le plus urgent aujourd’hui c’est l’assainissement tout autour de l’aérogare de Nuku Hiva puis l’extension de ce dernier puisque depuis l’arrivée d’Air Moana les infrastructures existantes sont devenues bien trop petites.

Par ailleurs, je compte profiter de la venue du ministre des Grands travaux pour évoquer avec lui l’étude en cours d’un projet de port à sec et d’une zone de carénages des bateaux, puis du débarcadère de Taiohae pour sécuriser les escales des croisiéristes et des équipages de voiliers qui sont de plus en plus nombreux à venir chez nous dans la mesure où les Marquises constituent la porte d’entrée de la Polynésie française pour tous les navigateurs.

Nous rencontrons également des problèmes de logements à Nuku Hiva, je compte donc accompagner les ministres sur les sites ou devraient débuter la construction de lotissements de fare OPH. Notamment dans la vallée de Hatiheu qui devraient accueillir 11 logements en fin d’année 2023 ou début 2024 puis dans celle de Taipivai où nous avons un projet du même ordre.

Plus généralement au niveau des Marquises, nous allons avoir besoin de l’aide du Pays pour concrétiser les projets de centres de traitement de gibiers sur les îles de Ua Huka et Ua Pou, des hangars de stockage de produits agricoles dans plusieurs îles ou encore de la réalisation d’un abattoir pour la viande locale.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 10 Juillet 2023 à 16:01 | Lu 400 fois