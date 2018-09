Une défiscalisation de 62 millions pour l'Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso spa

PAPEETE, le 6 septembre 2018. Un nouvel agrément fiscal vient d’être accordé par l'Etat pour l’extension de l’hôtel Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso spa a annoncé ce mercredi le haut-commissaire.



L’extension de l’hôtel Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso spa fait l’objet d’un second agrément au titre de la défiscalisation nationale, a indiqué le haut-commissaire ce mercredi par la voie d'un communiqué.



Ce projet concerne la construction et l’équipement en mobilier de quatre bungalows-suite sur l’eau ainsi que la réalisation d’une dizaine de piscines additionnelles pour les bungalows existants.



Une première tranche d’investissement pour le volet immobilier, évaluée à près de 1,4 milliard Fcfp, avait fait l’objet d’un agrément en 2017 avec une réduction d’impôt consentie à hauteur d’environ 247 millions Fcfp.



La partie mobilière du projet, dont le coût est estimé à 137 millions Fcfp, est désormais agréée. La réduction d’impôt correspondante s’élève à 62 millions Fcfp.



"Par l’intermédiaire du dispositif de défiscalisation nationale, l’Etat confirme ainsi tout l’intérêt accordé au secteur touristique, de première importance dans l’économie de la Polynésie française, et participe à la nécessaire amélioration de l’offre d’hébergement compte tenu des perspectives d’augmentation des touristes au cours des prochaines années ", indique le haut-commissaire René Bidal.