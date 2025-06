Une date pour la mémoire

Tahiti, le 27 juin 2025 - Dimanche, la famille royale Pomare et le comité royal célébreront la date du 29 juin 1880 à la mairie de Papeete. Les membres de la principauté Pomare XI ont décidé de se réunir ce vendredi matin devant la stèle Pouvāna‘a a ‘Ō‘opa pour rappeler l’importance de cette date dans l’histoire. Récemment supprimée de la liste des jours fériés, elle marque un événement important qui doit subsister dans la mémoire collective.



Ce vendredi matin, devant la stèle Pouvāna‘a a ‘Ō‘opa – monument historique représentant le leader du combat pour la préservation de la culture et de l’histoire polynésiennes – les membres de la principauté Pomare XI s’étaient réunis pour poursuivre leur travail de mémoire. “C’est au nom des descendants des différentes familles royales qui ont régné ici que nous avons décidé de célébrer cette date de manière originale et pacifique”, expliquait Hirohiti Tefaarere, porte-parole du mouvement.



Une date qui ne figure plus dans le calendrier des jours fériés, ce qui inquiète l’intéressé : “Cette date est historique. J’ai l’impression qu’elle tombe dans l’oubli, car elle est de moins en moins enseignée dans nos écoles, alors qu’il s’agit d’un événement déterminant dans l’histoire de la Polynésie.”



Selon Hirohiti Tefaarere, dans le traité signé par Pomare V le 29 juin 1880 qui cède les territoires du Protectorat à la France, de nombreuses volontés exprimées par le roi n’ont pas été prises en compte dans leur intégralité : “Il faut bien expliquer que certaines doléances émises par le roi n’ont pas été respectées, et cela a eu un impact énorme sur le futur de la Polynésie. Dans le traité, il est dit que toutes les affaires relatives aux terres doivent rester entre les mains des tribunaux indigènes. L’histoire nous rappelle que cela n’a pas été le cas et qu’à travers les différentes réformes institutionnelles locales, les enjeux et les choix politiques, le problème s’est aggravé. Les grandes familles ont été amenées à sortir de l’indivision et à vendre.”



Un choix qui, selon le porte-parole, aurait pu être évité : “Nous avons créé un lien fort avec nos frères maori pour comprendre comment ils ont pu conserver leur souveraineté, leur langue, leur culture et leurs terres. Et quand on apprend leur histoire, on comprend leur réussite.”



D’où l’importance, pour les différentes chefferies, de se réunir : “Ils nous ont fait comprendre qu’il était important que nous nous rassemblions pour nous faire entendre. Et aujourd’hui, c’est le message que nous voulons faire passer aux Polynésiens : levez-vous !”



Un discours qu’il tiendra lors de la journée du 29 juin : “Ce n’est pas un combat contre l’autonomie ni contre l’indépendance, mais en faveur de l’importance de cette date dans notre destin commun, et de la manière dont nous devons bâtir l’avenir.”



Avec la volonté de maintenir l’histoire dans la mémoire collective, la principauté Pomare XI, menée par Joinville Pomare, invite les autorités locales et l’État à “reconnaître l’importance capitale de notre histoire et de l’héritage transmis par nos ancêtres”.



Ils se réuniront donc dimanche à la mairie de Papeete pour célébrer tous ensemble la date du 29 juin 1880 et honorer leurs ancêtres.



Rédigé par Manu Rodor le Samedi 28 Juin 2025 à 13:44 | Lu 1798 fois