Une “cyber” brigade pour la gendarmerie

Tahiti, le 11 mai 2020 - En cette période de crise sanitaire et économique, la gendarmerie a lancé le 20 avril dernier un projet de cyber brigade numérique destiné à assister et à aider les victimes de “cyber malveillances”. A cette occasion, le lieutenant-colonel Christelle Tarrolle, commandant de la Section de recherches (SR) de Papeete, rappelle qu’en Polynésie, ce sont les escroqueries en tous genres qui font le plus grand nombre de victimes et appelle les utilisateurs des espaces numériques à la plus grande vigilance.



Faux comptes Facebook ouverts au nom de Tearii Alpha, arnaques aux faux ordres de virement (FOVI), “fake news” : la cybercriminalité touche régulièrement les particuliers et les professionnels en Polynésie alors que le territoire dispose de techniciens spécialisés.



Si la Direction de la sécurité publique (DSP), qui avait notamment pris en charge l’enquête portant sur le piratage de l’OPT par un adolescent de 14 ans en mai 2018, est souvent sollicitée, la brigade de recherches de Faa’a et la section de recherches Papeete sont elles aussi régulièrement saisies pour traiter des affaires de cybercriminalité. En Polynésie, la gendarmerie dispose d’une vingtaine de correspondants nouvelles technologies (CNTECH) qui ont reçu une formation spécialisée, et d’un enquêteur (NTECH) qui a reçu une formation universitaire spécialisée beaucoup plus longue. Selon l’ampleur des infractions qu’ils ont à traiter, ces enquêteurs travaillent parfois avec le parquet de Paris et peuvent s’appuyer sur le centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) qui se trouve également à Paris.