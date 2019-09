Une cyber-arnaque à 65 millions évitée au fenua

Dans un second temps, les investigations menées sur les adresses IP des commanditaires de l’escroquerie ont permis de remonter jusqu’à l’adresse des escrocs au Nigeria. Le parquet de Papeete a transmis le dossier à la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Paris, qui devra mener les opérations pour retrouver les auteurs de l’arnaque. « Dans ce type d’arnaque, les faussaires piratent la société fournisseur, récupèrent des documents officiels et fichiers clients et se font ensuite passer pour le fournisseur en donnant un nouveau RIB », explique-t-on à la DSP. C’est l’arnaque au FOVI.



Un type d’escroquerie légèrement différent de « l’arnaque au président » dont a été victime l’Usine de jus de fruit. Dans ce cas de figure, les escrocs étudient précisément le fonctionnement et l’organisation d’une société en prenant leurs informations sur Internet ou sur Facebook. Puis il s’introduisent, généralement par mail, dans le fonctionnement des sociétés en se faisant passer pour un interlocuteur connu de leur victime. Il ne leur reste plus qu’à obtenir un virement qui semblera parfaitement légitime.



« Ce sont des affaires qui minent aussi la métropole », explique Mario Banner. Ces cinq dernières années, près d’une dizaine de grosses sociétés locales ont été visées par ces cyber-escroqueries. A chaque fois, les montants des préjudices portent sur des dizaines de millions de Fcfp et peuvent mettre en péril les entreprises locales et avoir des conséquences désastreuses sur l'économie et l'emploi. « Il nous faudrait un agent ICC supplémentaire pour être parfaitement apte à répondre à ces problématiques », poursuit le DSP, « mais désormais, si tout le monde fait preuve de vigilance et de réactivité, on est à même d’éviter ce type de délits en Polynésie ».